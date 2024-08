Alcuni giorni fa è emerso che Google avrebbe in progetto di apportare un cambiamento radicale per quanto riguarda Fitbit, brand che in futuro potrebbe essere dedicato ai tracker, rinunciando invece agli smartwatch, che il colosso di Mountain View vorrebbe limitare alla serie Google Pixel Watch.

Ebbene, il team di Google nelle scorse ore ha smentito in modo categorico tali voci, escludendo che nei progetti dell’azienda statunitense vi sia l’interruzione delle serie Fitbit Versa e Sense.

Le precisazioni di Google sul futuro degli smartwatch Fitbit

In particolare, un portavoce del colosso statunitense ci ha tenuto a precisare che l’azienda continua ad essere molto impegnata non soltanto con i prodotti Fitbit ma anche con gli utenti che hanno deciso di scegliere tali dispositivi, aggiungendo che molte delle funzioni relative alla salute e al fitness che sono state implementate in Google Pixel Watch 3 sono frutto proprio dell’innovazione e dei progressi di Fitbit.

Il portavoce di Google ha ricordato che un paio di mesi fa è stato lanciato Fitbit Ace LTE, promettendo per il futuro ulteriori nuovi prodotti e innovazioni per questo brand.

Alla base delle voci secondo cui Google potrebbe nel breve tempo sottrarre a Fitbit il settore degli smartwatch vi sono varie circostanze, come ad esempio la mancanza su Sense 2 e Versa 4 di funzionalità invece presenti sui modelli della serie Google Pixel Watch oppure la decisione del colosso di Mountain View di chiudere alcuni dei servizi di Fitbit.

Ad ogni modo, per il momento Google ci tiene a rassicurare che non vi sono cambiamenti in vista per quanto riguarda il settore smarwatch. Ma già in tanti si chiedono se con le prossime generazioni di smartwatch Pixel questa promessa continuerà ad essere valida.