A partire dal mese prossimo, Fitbit abbandonerà completamente la sua dashboard web su fitbit.com, concentrando tutti gli sforzi sullo sviluppo continuo delle app mobili per Android e iOS. La chiusura della dashboard avverrà il prossimo 8 luglio, segnando un cambio di rotta strategico per offrire funzionalità migliori agli utenti. Google continua a impegnarsi nel fornire strumenti all’avanguardia per gestire il benessere attraverso i dispositivi mobili.

Google afferma:

“Abbiamo lanciato Fitbit con la dashboard web di Fitbit.com per offrire agli utenti un nuovo modo di interagire e registrare i loro dati. Da allora abbiamo introdotto anche l’app Fitbit, un’applicazione per la salute e il benessere che include tutte le funzionalità apprezzate dagli utenti del nostro pannello di controllo web di Fitbit.com e molte altre funzionalità sviluppate esclusivamente per l’app.”

Google inoltre dichiara che questa transizione non comporterà assolutamente nessuna perdita di dati, infatti tutti i dettagli, registrazioni delle attività, nutrizione, sonno e peso continueranno ad essere disponibili nell’app Fitbit.

Questa decisione non ci sorprende considerando che la dashboard web di fitbit.com è rimasta indietro da molto tempo, ed ha subito addirittura un’interruzione verso metà aprile. In effetti, il sito risale a un’epoca in cui la sincronizzazione dei dati avveniva via USB e quindi passando obbligatoriamente per un PC. Questo metodo è diventato obsoleto con il passare del tempo e con l’avanzare della tecnologia, insieme alle esigenze degli utenti.

È piuttosto naturale che alcuni utenti possano preferire l’interfaccia web, avendo essa funzionalità avanzate come la registrazione degli alimenti, rispetto alle app mobili che possono sembrare più limitate. Sebbene la transizione verso l’utilizzo esclusivo delle app possa rappresentare un cambiamento significativo, Google si impegna a migliorare costantemente l’esperienza delle app per smartphone, cercando di integrare continuamente le funzionalità più amate e soprattutto garantendo che le esigenze di tutti gli utenti continuino ad essere soddisfatte.