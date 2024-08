La conferma è arrivata ufficialmente da Google: il marchio Fitbit non sarà più legato alla produzione di smartwatch, con la compagnia che si concentrerà sulla serie Pixel Watch.

Questa decisione drastica non arriva del tutto inaspettata, visto che gli ultimi prodotti Fitbit, ovvero Versa 4 e Sense 2, risalgono al 2022. Non solo: già all’epoca Google aveva dimostrato in modo implicito di concentrarsi maggiormente sui Pixel Watch.

La compagnia di Mountain View ha lavorato nel corso del tempo per colmare le differenze tra i due brand, con Pixel Watch che fatto un passo fondamentale con la sua terza generazione, ottenendo funzionalità avanzate e non solo che, di fatto, rendono gli smartwatch Fitbit non più così necessari.

Fitbit resterà un brand legato a tracker minimalisti

A proposito di questa scelta si è espresso, durante un intervista con il sito Engadget, il direttore Google per i dispositivi indossabili Pixel Sandeep Waraich. Secondo quest’ultimo, il futuro degli smartwatch di Google sarà concentrato proprio su questa linea.

Lo stesso ha comunque confermato come il marchio Fitbit non sarà destinato a scomparire. Al brand sarà affidato il compito di proporre tracker dal concept più “minimalista” e con batterie di lunga durata. D’altro canto Google ha in passato escluso di voler usare il brand per lanciare sul mercato dei fitness tracker di fascia alta.

Allo stato attuale, i già citati Fitbit Versa 4 e Sense 2 restano sul mercato, acquistabili da Google Store. L’azienda ha inoltre fatto sapere che continuerà ad aggiornare tali smartwatch, anche attraverso l’introduzione di nuove funzionalità. Di fatto, si tratta a due anni dal lancio di dispositivi che restano comunque supportati da Google.

Nonostante ciò, viste le prime spedizioni di Pixel Watch 3 che inizieranno a settembre, la concentrazione della compagnia sarà inevitabilmente direzionata sui suoi nuovi smartwatch.