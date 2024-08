Il team di sviluppatori di WhatsApp, la popolare app di messaggistica di proprietà di Meta, continua a lavorare senza sosta per migliorare la sicurezza e la privacy degli utenti.

Dopo aver introdotto di recente la possibilità di disabilitare le anteprime dei link condivisi nelle chat, gli sviluppatori stanno ora testando internamente una nuova funzione che permetterà di bloccare automaticamente i messaggi provenienti da account sconosciuti.

Addio spam da account sconosciuti: in arrivo una nuova funzionalità su WhatsApp

La novità è emersa nell’ultima versione beta di WhatsApp per Android, la 2.24.17.24, rilasciata attraverso il Google Play Beta Program. Anche se la funzionalità non è ancora disponibile per i beta tester, sono emerse alcune indiscrezioni che ci permettono di capire in anteprima come dovrebbe funzionare.

Stando a quanto si evince dai primi screenshot condivisi, la nuova opzione, che dovrebbe chiamarsi “Blocca messaggi da account sconosciuti”, sarà accessibile nelle impostazioni della privacy dell’applicazione di messaggistica istantanea. Una volta attivata, l’app bloccherà in automatico i messaggi in arrivo da account sconosciuti qualora questi superino una certa soglia di volume.

L’obiettivo è chiaro: proteggere gli utenti da comunicazioni indesiderate o potenzialmente pericolose. Capita infatti che alcuni account, spesso gestiti da bot o malintenzionati, invadino gli utenti con un numero molto elevato di messaggi in un lasso di tempo ridotto. Ciò può appesantire le prestazioni dello smartphone e dell’app stessa, oltre a rappresentare una seccatura non da poco per chi li riceve.

WhatsApp dispone già di sistemi di rilevamento automatico per identificare e filtrare gli account sospetti o dediti allo spamming di massa, nel pieno rispetto della privacy. La nuova funzione andrà ad aggiungersi a questi strumenti, offrendo agli utenti un ulteriore livello di controllo.

Attivando l’opzione, si potrà decidere in modo ‘proattivo’ di bloccare i messaggi da account sconosciuti che superano una certa soglia, così da ridurre il rischio che il proprio account venga sommerso da spam, tentativi di phishing e contenuti malevoli. Oltre a tutelare la propria privacy su WhatsApp, questa nuova opzione permetterà anche di alleggerire il carico di lavoro per l’app, con benefici per le performance e lo storage del dispositivo.

Al momento la cosiddetta funzione anti-spam è in fase di sviluppo e non è dato sapere quando sarà effettivamente rilasciata al pubblico. Continueremo a monitorare le prossime versioni beta di WhatsApp per carpire ulteriori dettagli e informarvi prontamente non appena ci saranno novità.

Come aggiornare WhatsApp e iscriversi al programma Beta

Se non volete rischiare di perdervi le ultime novità e gli ultimi miglioramenti rilasciati ufficialmente dal team di WhatsApp, potete verificare di avere installato la versione più recente dell’app direttamente dal Google Play Store, cliccando sul badge sottostante.

Per quanto riguarda il ramo beta dell’app, il programma di test è al completo da mesi ormai, dunque, qualora voleste provare le novità proposte da WhatsApp Beta dovrete procedere con l’installazione manuale dei relativi file APK, scaricabili dal portale APK Mirror (la cui pagina dedicata è raggiungibile cliccando su questo link). In particolare, l’ultima versione beta disponibile al pubblico, la 2.24.17.24 è disponibile a questo indirizzo mentre trovate la versione più recente, la 2.24.17.25, sempre in versione beta, qui.

Infine, vi ricordiamo che per restare aggiornati su tutte le novità, potete seguirci anche sul nostro canale WhatsApp ufficiale; per ricevere invece tutte le offerte tecnologiche del momento potete seguirci sul nostro canale PrezziTech sempre su WhatsApp.