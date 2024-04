WhatsApp è una delle applicazioni dedicate alla messaggistica più diffuse, apprezzate e utilizzate dagli utenti; il team di sviluppatori dietro al progetto è costantemente al lavoro per implementare migliorie e nuove funzionalità che vengono testate nel canale Beta prima di raggiungere la versione stabile.

A dimostrazione di come l’app sia in continua evoluzione, negli ultimi tempi tanto per fare qualche esempio, abbiamo visto come il team sia al lavoro per rendere maggiormente accessibili le chat bloccate, per rendere più utili i messaggi pinnati, ma abbiamo visto anche come in futuro l’app potrebbe ottenere una nuova interfaccia per le chiamate.

Quest’oggi invece, vediamo insieme una nuova opzione che ha lo scopo di aumentare la privacy degli utenti, opzione già intravista il mese scorso ma che nelle ultime ore sembra essere maggiormente disponibile per gli utenti Beta.

La nuova funzione per la privacy di WhatsApp è disponibile per più utenti nel canale Beta

Sul finire del mese scorso abbiamo visto insieme come WhatsApp stesse implementando una nuova funzione per la privacy legata ai collegamenti condivisi nelle chat: allo stato attuale, condividendo un link all’interno di una conversazione, l’applicazione ci restituisce un’anteprima della pagina web che potremmo visualizzare se cliccassimo sul collegamento in questione. L’anteprima è formata da una piccola immagine, utile per farci fare un’idea del contenuto della pagina web.

Tuttavia questa pratica ha anche degli aspetti negativi, se da un lato i maniaci dell’ordine potrebbero non apprezzarla per questioni estetiche, è bene sapere che per generare queste anteprime l’app necessita della condivisione di alcuni dati dell’utente con i siti web del collegamento, come per esempio l’indirizzo IP. È la stessa WhatsApp a spiegare il funzionamento della nuova opzione:

Disabilita anteprime dei link Per tenere nascosto il tuo indirizzo IP ai siti web di terzi, non verranno più generate le anteprime dei link che condividi nelle chat.

Come potete notare dalle immagini nella galleria qui sopra, l’opzione in questione è ora maggiormente disponibile per diversi utenti a partire dalla versione 2.24.8.8, fornisce dunque la possibilità di disabilitare la generazione automatica dei collegamenti che si condividono, impedendo a siti web esterni di tracciare l’indirizzo IP attraverso le anteprime.

Per controllare l’eventuale presenza della nuova opzione qualora foste utenti della versione Beta, sarà sufficiente recarsi nella sezione delle Impostazioni dedicata alla Privacy e scorrere fino alla voce Avanzate. Al momento non ci sono informazioni circa le tempistiche di implementazione nel canale stabile ma, considerando la maggior disponibilità nel canale beta, potrebbe non mancare poi molto.

Come scaricare o aggiornare l’app all’ultima versione disponibile

Qualora foste interessati a testare con mano in anteprima tutte le novità implementate dal team di sviluppatori di WhatsApp, sappiate che potete iscrivervi al canale beta seguendo questo link, oppure in alternativa, potete fare affidamento al portale APKMirror provvedendo al download e alla successiva installazione manuale dell’ultima versione disponibile seguendo quest’altro link.

Se invece preferite la stabilità alle nuove funzioni in anteprima, vi lasciamo qui sotto il badge per la versione stabile dell’app da scaricare tramite il Google Play Store.