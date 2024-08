Pochissimi giorni fa Google ha finalmente tolto il velo alla sua nuova serie di smartphone Pixel 9. Tra tutti i modelli proposti dalla compagnia, Google Pixel 9 Pro Fold risulta senz’ombra di dubbio il modello più innovativo rispetto alla controparte originale: il dispositivo è infatti molto più sottile (con uno spessore di appena 5,1 millimetri) e potente a confronto del modello di prima generazione, senza considerare l’aggiunta del supporto all’intelligenza artificiale di Gemini che consente l’accesso a nuove e inedite funzionalità. Oltre ai miglioramenti più importanti, Google Pixel 9 Pro Fold presenterebbe alcuni dettagli di cui tener conto, relativi in particolare allo sblocco del dispositivo e al riconoscimento facciale: scopriamoli insieme nei minimi dettagli.

Google Pixel 9 Pro Fold: tutti i dettagli del nuovo riconoscimento facciale

Similmente a quanto accaduto con la prima generazione del dispositivo pieghevole, Google Pixel 9 Pro Fold è in grado di utilizzare sia il riconoscimento facciale che le impronte digitali per il sistema di autenticazione biometrico: nel caso del modello originale, però, solo le impronte digitali consentivano l’identificazione per l’accesso a determinate app con dati sensibili, come nel caso dell’home banking o delle app per la gestione delle password. La differenza in questo caso risiede nel fatto che Google Pixel 9 Pro prevederà anche il riconoscimento facciale come sistema di verifica per accedere alle app: l’opzione sarà facilmente attivabile dalle impostazioni di sicurezza e privacy del dispositivo.

La svolta più importante sarebbe però rappresentata dal riconoscimento facciale di Google Pixel 9 Pro Fold, sensibilmente migliorato e più sicuro rispetto al modello originale. Secondo alcune indiscrezioni, il nuovo modello pieghevole farebbe infatti uso di uno livello biometrico di classe 3, assicurando così un maggior grado di sicurezza nella tutela dei dati sensibili rispetto al livello biometrico di classe 1 della prima generazione di Google Pixel Fold.

Fino ad oggi, infatti, il tallone d’Achille dei sistemi operativi Android era rappresentato da un sistema di riconoscimento facciale di classe inferiore facilmente aggirabile. Non sappiamo con certezza se tutti i modelli di Google Pixel 9 (andando a includere Pixel 9 Pro e Pixel 9 Pro XL) presenteranno il livello biometrico di classe 3 per il riconoscimento facciale, trattandosi dunque di un dato che dovrà necessariamente essere confermato dalla compagnia.

Ricordiamo che al momento Google Pixel 9 Pro Fold non è previsto in uscita per il mercato italiano, limitandosi esclusivamente alla Francia e alla Germania per il mercato europeo. Non ci resta dunque che attendere ulteriori aggiornamenti in merito ad un’eventuale uscita futura da parte di Google, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane o mesi.