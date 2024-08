Il team di sviluppatori di Google che si occupa di Android continua a lavorare senza sosta al miglioramento di questo sistema operativo, introducendo nuove funzionalità, risolvendo i bug riscontrati dagli utenti e apportando modifiche all’interfaccia, il tutto con l’obiettivo di garantire un’esperienza che possa essere sempre più piacevole e ricca di possibilità di personalizzazione.

Una delle ultime novità studiate dal colosso di Mountain View è quella relativa alla capacità del sistema operativo di capire che il dispositivo è stato rubato al legittimo proprietario e applicare un blocco antifurto.

Android si arricchisce di una nuova funzione di sicurezza

Stando a quanto è stato rivelato dal popolare leaker Mishaal Rahman, la nuova funzione di sicurezza di Android è in fase di rilascio e i primi utenti segnalano la sua effettiva disponibilità (al momento soltanto in Brasile per chi ha preso parte ad un apposito programma beta).

La funzione in questione blocca automaticamente lo smartphone nel momento in cui rileva che è stato strappato di mano: ciò avviene sfruttando i dati forniti dall’accelerometro e dal giroscopio del device e dopo una verifica da parte del sistema che siano rilevati dei movimenti associati di solito al furto.

Si tratta di una funzione che potrebbe rivelarsi comoda in tutta una serie di situazioni e, proprio per tale motivo, la speranza è che a breve possa essere messa a disposizione di tutti gli utenti.

Allo stato attuale tale funzionalità è disponibile solo in Brasile e, nel momento in cui sarà ritenuta pronta dal team di Google, verrà infine implementata tramite Google Play Services su tutti i dispositivi basati su Android 10 (o una versione più recente).