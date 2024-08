Ognuno di noi possiede e utilizza, per motivi personali e lavorativi, diversi dispositivi, siamo infatti soliti avvalerci dell’ausilio di computer, smartphone e tablet per espletare i compiti che ci richiede la nostra quotidianità; condividere file tra dispositivi diversi, per esempio tra un PC Windows e uno smartphone Android è un’operazione molto comune che può essere effettuata grazie a vari strumenti.

Da qualche tempo per esempio Google mette a disposizione Condivisione nelle vicinanze anche su Windows, che si presenta come un’ottima alternativa a Collegamento al telefono, app sviluppata da Microsoft che fornisce una connessione tra Android e Windows.

Tuttavia, un documento di supporto recentemente aggiornato, ci spiega come utilizzare una nuova funzionalità semplificata per la condivisione di file tra Windows e Android tramite Collegamento al telefono (su PC) e l’app Collegamento a Windows (su smartphone).

Microsoft ha finalmente una sorta di AirDrop per PC Windows e Android

Avevamo già avuto modo di sbirciare la funzionalità in questione nel mese di giugno, ma ora sembra che sia maggiormente disponibile nel Release Preview Channel per Windows Insider, il funzionamento è simile a quello di AirDrop nell’ecosistema Apple e prevede alcuni requisiti non particolarmente stringenti: un PC con Windows 10 o 11, uno smartphone equipaggiato con Android 9 o versioni successive, l’app Collegamento a Windows sul dispositivo mobile deve essere aggiornata alla versione 1.24032.518.0 o successiva, mentre l’app Collegamento al telefono sul PC deve essere aggiornata alla versione 1.24032.156.0 o successiva.

Il funzionamento è elementare e leggermente più veloce rispetto alla alternative attualmente disponibili; di seguito vi riportiamo i passaggi da seguire per condividere un file dal PC allo smartphone Android come riportati nel documento di supporto menzionato in apertura:

Seleziona il file che vuoi condividere sul tuo PC

Fare clic con il tasto destro del mouse sul file e selezionare ” Condividi “.

Trova Collegamento al telefono nella sezione App della finestra pop-up di condivisione

La condivisione dei file verrà avviata sul tuo dispositivo mobile connesso a Collegamento al telefono.

Assicurati che le notifiche di Windows per Collegamento al telefono siano abilitate per monitorare il processo di condivisione dei file in tempo reale.

Una volta che il file sarà stato condiviso sul tuo dispositivo mobile, apparirà una notifica di Windows.

Per quel che concerne invece l’invio di file da uno smartphone Android ad un PC Windows, questi sono i passaggi da seguire:

Seleziona il file che vuoi condividere.

Tocca il pulsante ” Condividi “.

Trova Collegamento a Windows – Invia al PC nella sezione app del pannello di condivisione del sistema.

Accedi alla pagina con l’elenco dei dispositivi e clicca sul dispositivo connesso per avviare la condivisione.

Verrà visualizzato lo stato di avanzamento della condivisione; non uscire dalla pagina finché non sarà completata.

Una volta completata la condivisione, lo stato verrà aggiornato in ” Inviato “.

Verrà visualizzata sul tuo PC una notifica di Collegamento al telefono.

Fare clic sul pulsante di azione nella notifica per aprire il file o la cartella in cui è archiviato il file.

Tutti i file ricevuti sul tuo PC verranno archiviati in ” Download \Collegamento al telefono”

È possibile modificare la directory di archiviazione predefinita in Collegamento al telefono > Impostazioni

Considerando che la funzione sembra essere in fase di distribuzione per gli utenti Windows Insider nel Release Preview Channel, potrebbe non volerci molto prima che diventi disponibile per tutti in forma stabile.