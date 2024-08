Tra le diverse interessanti novità che ha proposto Pixel 8 Pro figura senza ombra di dubbio il termometro, mai visto prima su uno smartphone Google. Nonostante tale implementazione sia passata in sordina, e dunque ignorata dai più, sembra essere destinata a tornare con Pixel 9 Pro, accompagnata da un piccolo aggiornamento rispetto alla precedente generazione di telefoni.

Sebbene a prima vista ancora meno visibile rispetto al passato, su Pixel 9 Pro il termometro godrà di un restyling dell’interfaccia utente, con opzioni presentate in modo molto più elegante rispetto al passato. Nonostante ciò, a livello puramente pratico, la funzione non sembra essere stata rivoluzionata, con rilevazioni che possono talvolta non essere così facili da effettuare.

Così come in passato, anche con i nuovi telefoni di Google l’app sarà in grado anche di rilevare la temperatura corporea, con tanto di integrazione con l’app Fitbit.

Il termometro di Pixel 9 Pro cambia interfaccia, ma nel complesso non è rivoluzionata

Come confermato su Google Store, il termometro può avere diversi utilizzi. Risulta possibile, per esempio, controllare la temperatura di cibo o superfici varie. In teoria il sensore può captare da -20 a 200 gradi celsius. Tutto ciò può essere utile tanto nel contesto della cucina, tanto ai genitori alle prese con i biberon.

L’app del termometro è preinstallata sui dispositivi e per provare la stessa, basta avviare l’applicazione, selezionare la voce Temperatura oggetto e selezionare il tipo di materiale esaminato. Mantenendo il telefono a circa 5 centimetri di distanza dall’oggetto in questione è poi possibile selezionare Tocca per misurare. Come spiegato da Google, nel caso di oggetti particolarmente piccoli potrebbe essere necessario avvicinarsi ulteriormente per ottenere una misurazione accurata.

