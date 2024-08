Google ha recentemente rilasciato un aggiornamento per i dispositivi Pixel, mirato a migliorare le funzionalità della batteria adattiva. L’aggiornamento è stato annunciato nel changelog degli aggiornamenti del sistema google e si concentra principalmente sulle ottimizzazioni della durata della batteria.

La batteria adattiva è una delle caratteristiche distintive dei Google Pixel. La tecnologia in questione utilizza degli algoritmi avanzati per monitorare e prevedere l’uso delle app, ottimizzando la durata della batteria proprio in base alle abitudini dell’utente. Gestisce in modo intelligente le risorse del dispositivo per poter garantire una durata maggiore. Ciò significa che le app utilizzate di meno vengono limitate in background, al contrario, quelle più utilizzate ricevono le risorse necessarie per farle funzionare al meglio.

L’ultimo aggiornamento, identificato con la versione 1.27.0 e rilasciato il 12 agosto scorso, promette miglioramenti in questo ambito. Non sono stati forniti dettagli specifici su quali ottimizzazioni siano state implementate. L’aggiornamento fa parte delle solite revisioni mensili del sistema, utili a perfezionare sempre di più le funzionalità dei dispositivi Pixel.

Le migliorie relative alla batteria adattiva possono avere un impatto significativo sulla gestione della sua durata, specialmente per tutti quegli utenti che fanno un uso intenso del proprio smartphone. Anche se l’azienda non ha fornito dettagli riguardo a questo aggiornamento, consigliamo comunque di tenere il proprio dispositivo sempre aggiornato per poter beneficiare delle ultime funzionalità e ottimizzazioni software.