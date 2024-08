Nella serata di ieri abbiamo assistito alla presentazione dei nuovi Google Pixel 9, il colosso di Mountain View ha finalmente sollevato il velo dai suoi ultimi smartphone di punta che, per quanto dal punto di vista hardware non facciano gridare al miracolo, hanno comunque il loro bel da dire dal punto di vista software grazie ad una profonda integrazione con Google Gemini.

È ormai sotto gli occhi di tutti come l’intelligenza artificiale abbia monopolizzato il settore tecnologico, sembra che gli utenti non siano più in grado di fare nulla da soli se non c’è un chatbot ad aiutarli (almeno questo sembra essere il pensiero delle aziende); ovviamente Google non adotta un approccio differente rispetto a quello della concorrenza, anzi, con i nuovi Pixel 9 l’azienda ha spinto più che mai sull’IA.

I Pixel 9 sfruttano Gemini anche per l’animazione di avvio

Per coloro tra voi che hanno seguito l’evento di presentazione dei Pixel 9 è sicuramente apparso subito evidente come il focus della conferenza fosse l’intelligenza artificiale, Google Gemini è ora alla base di tutto, premurandosi di fornire agli utenti che acquisteranno uno dei nuovi smartphone tutta una serie di funzionalità esclusive, anche in ambito accessibilità.

Sappiamo come il colosso abbia in cantiere anche alcune nuove applicazioni che beneficiano dell’integrazione con il chatbot IA dell’azienda, ma il focus su Google Gemini dei nuovi Pixel 9 non passa solo attraverso le nuove funzionalità, ma passa anche per i dettagli.

Il breve video che potete vedere qui sopra, condiviso dai colleghi di 9to5Google, ci mostra quella che è la nuova animazione di avvio dei Pixel 9. Chi di voi possiede un Pixel delle precedenti generazioni noterà subito la differenza, gli smartphone già in commercio infatti mostrano una G con il tema Dynamic Color in stile Material You, mentre qui possiamo vedere come il logo dell’azienda sia statico con i classici quattro colori, ad un certo punto si anima con la scintilla di Gemini prima di trasformarsi di nuovo in una G; nella parte inferiore infine appare la scritta “Powered by Android”.

Insomma, sembra che per sottolineare maggiormente la profonda integrazione di Google Gemini con i nuovi Pixel 9 il colosso abbia deciso di ribadire il concetto anche nell’animazione di avvio dei nuovi dispositivi, considerando gli sforzi profusi nello sviluppo delle nuove funzionalità IA non c’è da meravigliarsi.