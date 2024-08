Proprio in questi minuti sta avendo luogo l’evento di presentazione dei nuovi Google Pixel 9, tuttavia la conferenza del colosso di Mountain View non è incentrata esclusivamente sul nuovo hardware, anzi, come già successo lo scorso Google I/O l’azienda sta mostrando tutti i progressi effettuati nel settore dell’intelligenza artificiale. A tal proposito, scopriamo insieme come l’IA può aiutare le persone grazie a nuove funzioni di accessibilità.

Google potenzia le funzioni di accessibilità grazie all’IA

Gli smartphone che ci accompagnano ogni giorno possono rivelarsi strumenti utili in diversi contesti, ma possono esserlo ancora di più grazie a tutta una serie di funzioni di accessibilità appositamente pensate per semplificare la vita delle persone affette da disabilità. Google ha collaborato con diverse comunità dei disabili per promuovere l’innovazione dell’accessibilità e oggi scopriamo insieme quattro nuove funzioni che utilizzano l’intelligenza artificiale, dagli aggiornamenti della Pixel Camera alle didascalie più ampiamente disponibili.

Scatti perfetti grazie a Guided Frame

La prima novità annunciata da Google riguarda Guided Frame ed è rivolta a tutte le persone affette da cecità o ipovedenza, essa permette loro di scattare splendide foto grazie alla fotocamera del loro dispositivo Pixel. La nuova funzione di accessibilità fornirà una guida vocale per aiutare l’utente non solo a inquadrare il suo viso, ma anche a posizionare l’angolazione della fotocamera nel modo giusto.

Una serie di istruzioni suggerirà di inclinare il viso verso l’alto o verso il basso, o di effettuare una panoramica da sinistra a destra prima che la fotocamera catturi automaticamente la foto, avviserà l’utente qualora l’illuminazione sia scarsa, così che possa muovere lo smartphone per cercare una migliore fonte di luce.

La funzionalità in questione offre inoltre anche un riconoscimento degli oggetti migliorato, un filtro intelligente per i volti nelle foto di gruppo e una migliore messa a fuoco dei soggetti anche in scene complesse. Se in precedenza Guided Frame era accessibile solo tramite TalkBack, ora Google dà agli utenti la possibilità di attivarla direttamente dalle impostazioni della fotocamera, rendendola ancora più semplice da utilizzare.

La Fotocamera Pixel diventa più utile grazie a Magnifier e all’IA

Lo scorso anno, grazie alla collaborazione con la comunità ipovedente, Google rese disponibile Magnifier, un’app esclusiva per i dispositivi Pixel che si premurava di ingrandire ciò che veniva inquadrato per fornire un utile aiuto alle persone affette da difficoltà di carattere visivo.

L’app in questione riceve ora l’aiuto dell’intelligenza artificiale grazie alla quale può vantare nuove funzionalità:

Cerca parole specifiche nei dintorni, utile per esempio cercando l’orario di partenza del volo in aeroporto o cercando un piatto vegetariano su un menu

Grazie al formato picture-in-picture l’utente può vedere sia il contesto più ampio di ciò che sta guardando, sia i dettagli sullo schermo

Supporto per i diversi obbiettivi del comparto fotografico dello smartphone, permettendo al’utente di scegliere quale utilizzare in base alle sue esigenze

Selfie Illumination permette di usare la fotocamera frontale come specchio per i ritocchi

L’app Magnifier è disponibile per il download direttamente dal Google Play Store ed è compatibile con tutti i Pixel dalla quinta generazione in poi.

Gli smartphone pieghevoli ricevono una nuova modalità Live Transcribe

Live Transcribe è una funzionalità offerta da Android che consente di ottenere trascrizioni in tempo reale di discorsi e suoni, funzionalità che Google ha deciso di potenziare grazie all’ausilio dell’intelligenza artificiale: gli smartphone pieghevoli, incluso il nuovo Pixel 9 Pro Fold, possono ora beneficiare di una nuova modalità a doppio schermo grazie alla quale entrambi i partecipanti ad una discussione potranno vedere le proprie trascrizioni durante l’utilizzo di Live Transcribe.

Live Caption e Live Transcribe accolgono nuove lingue

Live Caption è una funzione che permette di ottenere sottotitoli in tempo reale per qualsiasi audio venga riprodotto dallo smartphone, la funzionalità sta beneficiando di una maggiore disponibilità e di un supporto esteso a diverse nuove lingue come coreano, polacco, portoghese, russo, cinese, turco e vietnamita.

Le lingue appena menzionate sono inoltre disponibili come novità anche per Live Transcribe, che potrà essere utilizzato in un massimo di 15 lingue anche in assenza di segnale telefonico.

Google ha deciso di sfruttare l’intelligenza artificiale in ambito accessibilità, fornendo agli utenti affetti da disabilità nuovi strumenti utili nella loro quotidianità; l’azienda continuerà ovviamente sulla stessa strada anche in futuro.