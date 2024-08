Il Google Play Store è lo strumento a cui si affida la maggior parte degli utenti per scaricare le applicazioni da utilizzare sul proprio smartphone Android, la piattaforma offerta dal colosso di Mountain View permette infatti di beneficiare non solo di un numero quasi sconfinato di software, ma anche di tutte quelle che sono le misure applicate dall’azienda lato sicurezza.

Considerando dunque la sua importanza, lo store proprietario dell’azienda beneficia ciclicamente dell’introduzione di svariate novità; negli ultimi tempi per esempio abbiamo visto come lo strumento vi aiuterà a non scordarvi delle nuove app, come siano state aumentate sicurezza e privacy, come siano in test le collezioni per scoprire nuove app di qualità, come sia in preparazione una novità molto smart per scegliere l’app giusta, come il Play Store vi avviserà se le watch face sono incompatibili con Wear OS 5, come il servizio sia sempre più personale grazie ai consigli locali, o ancora come Google abbia annunciato miglioramenti per la gestione della personalizzazione.

Oggi vediamo insieme come una funzionalità intravista poco tempo fa stia iniziando ad essere disponibile per gli utenti.

Il Google Play Store inizia a gestire gli aggiornamenti per le app provenienti da altri store

Molti di voi avranno sicuramente, in diverse occasioni, provveduto all’installazione di un’applicazione sul proprio smartphone reperendo manualmente da fonti terze il relativo file APK, oppure affidandosi a store alternativi; le motivazioni possono essere diverse e la maggior parte delle volte questo comportamento spinge gli utenti ad effettuare l’aggiornamento delle app in questione dal portale a cui si sono affidati.

Sul finire dello scorso mese abbiamo visto insieme come Google stesse lavorando ad una novità in tal senso, una nuova funzionalità che avrebbe permesso al Google Play Store di farsi carico degli aggiornamenti delle applicazioni installate da store di terze parti.

L’immagine che potete vedere qui sopra è stata condivisa da Mishaal Rahman e ci mostra come la funzione in questione stia già iniziando ad essere disponibile per alcuni utenti: il Google Play Store sta iniziando a dare agli utenti la possibilità di scegliere se aggiornare un’app installata da un’altra fonte con l’apposito pulsante “Aggiorna da Play”, fornendo al contempo una spiegazione al riguardo poco sotto con il seguente messaggio “L’app installata sul tuo dispositivo non proviene da Google Play. Puoi aggiornare l’app dalla fonte originale o da Google Play“.

Il tutto sembra riconducibile ad un’API di proprietà degli aggiornamenti introdotta con Android 14 che permette agli app store di rivendicare la proprietà di futuri aggiornamenti per un’app, il Play Store starebbe dunque cercando di rivendicare la proprietà degli aggiornamenti con il consenso dell’utente.

In realtà in precedenza lo store di Google aggiornava ugualmente le applicazioni installate da altri store se queste non erano state rivendicate, non chiedendo il consenso all’utente per farlo; il nuovo approccio quindi dà all’utente la possibilità di scegliere come aggiornare le proprie applicazioni.