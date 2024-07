La maggior parte degli utenti in possesso di uno smartphone Android si affida al Google Play Store per il download delle applicazioni di cui necessita, il servizio offerto dal colosso di Mountain View permette infatti di beneficiare non solo di un numero quasi sconfinato di software, ma anche di tutte quelle che sono le misure applicate dall’azienda lato sicurezza.

Considerando dunque la sua importanza, lo store proprietario dell’azienda beneficia ciclicamente dell’introduzione di svariate novità; negli ultimi tempi per esempio abbiamo visto come lo strumento vi aiuterà a non scordarvi delle nuove app, come siano state aumentate sicurezza e privacy, come siano in test le collezioni per scoprire nuove app di qualità, come sia in preparazione una novità molto smart per scegliere l’app giusta, o ancora come il Play Store vi avviserà se le watch face sono incompatibili con Wear OS 5.

Oggi, grazie all’incessante lavoro del cacciatore di codici assembledebug, scopriamo insieme una possibile futura novità del Google Play Store.

In futuro il Play Store potrebbe gestire gli aggiornamenti per le app provenienti da altri store

Uno dei tanti aspetti che ci porta a preferire il robottino verde ai sistemi operativi mobili della concorrenza è la possibilità (fornita da parecchi anni) di affidarsi a diverse fonti per il download delle applicazioni, per quanto la scelta preferita dalla maggior parte degli utenti rimanga il Play Store, sono comunque disponibili diversi store di terze parti alternativi, senza contare la possibilità di reperire e installare manualmente praticamente qualsiasi file APK.

Gli utenti che preferiscono questa strada, a prescindere dalla motivazione, sono al momento strettamente legati allo store scelto per quel che concerne gli aggiornamenti delle proprie applicazioni; il servizio di Google infatti non si fa carico degli update di applicazioni provenienti da fonti esterne ma, a quanto pare, in futuro potrebbe non essere più così.

Lo sviluppatore menzionato in apertura ha individuato un nuovo flag nell’ultima versione del Google Play Store (42.0.18), flag che suggerisce come lo store di Google potrebbe in futuro mostrare gli aggiornamenti disponibili per le app scaricate da fonti diverse.

Come potete notare dalle immagini nella galleria qui sopra, sarà presente un nuovo pulsante “Aggiorna da Play” che cambierà la proprietà dell’aggiornamento dalla fonte originale al Play Store; sarà inoltre presente un apposito avviso che informa l’utente: “L’app installata sul tuo dispositivo non proviene da Google Play. Puoi aggiornare l’app dalla fonte originale o da Google Play“.

Al momento non è chiaro se la scelta dell’utente di provvedere all’aggiornamento dell’app tramite il Google Play Store verrà mantenuta anche per tutti gli update futuri in automatico, o se il sistema chiederà di volta in volta; allo stesso modo non si hanno certezze di alcun tipo circa le tempistiche di implementazione della novità, bisognerà attendere per saperne di più.