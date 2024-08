Il Google Play Store rappresenta una delle colonne portanti di Android, in quanto è la piattaforma ove gli utenti possono trovare tutte le applicazioni di cui hanno bisogno per le normali attività quotidiane.

Non c’è da stupirsi, pertanto, se il team di sviluppatori del colosso di Mountain View dedichi molte attenzioni al Google Play Store, provando a migliorare l’esperienza offerta, introducendo sempre nuove funzionalità e apportando modifiche grafiche.

Anche il Google Play Store punta sull’intelligenza artificiale

Negli ultimi mesi Google ha implementato tante funzionalità basate sull’intelligenza artificiale nelle sue varie app e ovviamente il Google Play Store non è escluso da tale tendenza.

Da tempo il colosso di Mountain View ha reso noto di voler sfruttare l’intelligenza artificiale nel suo store per fornire agli utenti dei riassunti delle applicazioni, in modo da aiutarli a trovare ciò che fa al caso loro.

Nel codice della versione 42.1.21 del Google Play Store sono stati scovati dei riferimenti a informazioni etichettate come “Summarized by Google AI” e, se si abilitano i flag giusti, è possibile ottenere un riepilogo generato dall’intelligenza artificiale che appare in cima alle recensioni scritte dagli utenti.

Si tratta di un approccio simile a quello che Google usa anche quando gli utenti effettuano una ricerca e la ragione per cui fino a questo momento non è stata implementata probabilmente è che i riassunti generati dall’intelligenza artificiale potrebbero non essere così affidabili.

A tal proposito, nei giorni scorsi il popolare leaker AssembleDebug ha messo in evidenza su X quanto gli highlights generati dall’IA di due applicazioni molto diverse come WhatsApp e Google Telefono siano praticamente identici:

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali da Google per scoprire quando questa nuova funzionalità IA verrà messa a disposizione di tutti gli utenti Android.