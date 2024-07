Google annuncia alcuni cambiamenti per il Play Store, previsti per le prossime settimane: sono in arrivo nuove opzioni di personalizzazione che permetteranno di controllare le preferenze in modo più immediato e di gestire in modo migliore i dati sulla piattaforma.

Google personalizza l’esperienza con il Play Store con queste novità

In questi giorni stiamo iniziando a scoprire diverse novità che riguardano il Google Play Store, come il widget e la sezione Raccolte, oppure i consigli locali basati sulla posizione. La casa di Mountain View ufficializza in queste ore alcuni cambiamenti pensati per una personalizzazione ancora più completa dell’esperienza d’uso del negozio virtuale, che aiuteranno nella scoperta di nuove app utili, giochi, offerte pertinenti e non solo.

Quando le novità saranno effettivamente disponibili, sarà possibile accedere alle funzionalità e ai controlli di personalizzazione di Google Play (anche quelli già esistenti) passando dalla sezione dedicata del menu del Google Play Store (“Personalizzazione in Google Play > Personalizzazione e cronologia di Google Play > Attività web e app“). Questa costituirà un punto di riferimento per la modifica delle impostazioni e delle preferenze, con la possibilità di gestire tutte le opzioni di personalizzazione, visualizzare l’attività e accedere ai controlli di personalizzazione, ma anche di scegliere quali app, libri o altri articoli presenti nella libreria usare per la personalizzazione dell’esperienza. Alcune attività che Google utilizza per personalizzare l’esperienza sono le ricerche, le impressioni, le attività relative a Google Play Giochi e l’attività dell’app.

Sarà possibile escludere con un clic l’uso dei dati di Google Play associati agli articoli: ad esempio, si potranno escludere i dati riguardanti installazioni e disinstallazioni, gli acquisti effettuati in-app e l’attività dell’app. Tenendo abilitata l’Attività web e app sarà possibile ottenere risultati di ricerca più rapidi e precisi, consigli su offerte e contenuti basati sull’attività, mentre con la disattivazione Big G non salverà l’attività e non potrà utilizzare i dati per la personalizzazione dell’esperienza. In più, si potrà scegliere per quanto tempo salvare le informazioni della cronologia ed eliminarle in qualsiasi momento: basterà andare in “Personalizzazione in Google Play > Cronologia di Google Play > Eliminazione automatica“.

Attraverso questi miglioramenti, Google vuole offrire un’esperienza generale superiore e rispettare al contempo le preferenze sulla privacy degli utenti. Se volete approfondire, potete fare riferimento alla pagina dedicata alla personalizzazione dell’esperienza con il Google Play Store seguendo questo link.