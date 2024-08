Dato che le applicazioni rappresentano l’anima di Android, in quanto consentono agli utenti di avere tutte le funzionalità di cui hanno bisogno per le loro attività quotidiane, il Google Play Store ha un ruolo centrale nell’ecosistema del colosso di Mountain View.

E, proprio per tale ragione, il suo team di sviluppatori è impegnato in un lavoro senza sosta volto al suo miglioramento, ciò attraverso la risoluzione di eventuali bug e l’implementazione di nuove funzionalità e modifiche grafiche.

Arriva una nuova funzione per il Google Play Store

Una delle ultime novità studiate dal team del Google Play Store è rappresentata dai consigli locali, ossia relativi ad applicazioni, offerte e altri contenuti locali pertinenti alla zona dell’utente.

Quando la funzione in questione diventa disponibile, l’utente visualizza un apposito avviso con il quale gli viene chiesto se desidera vedere i consigli locali, che vengono elaborati sfruttando la posizione del dispositivo.

Se l’utente dà l’ok, il Google Play Store richiede di avere accesso alla posizione approssimativa del dispositivo (dovrebbe essere usata per fornire informazioni contestuali pertinenti a livello locale, come promozioni o consigli sulle app e, in alcune regioni, per applicare le linee guida locali su contenuti e distribuzione), con la possibilità di concederlo durante l’uso dell’applicazione, solo una volta o di negarlo.

Gli utenti possono andare nel menu delle impostazioni dello store, nella sezione Generale, per abilitare o disabilitare attraverso un apposito interruttore l’utilizzo della posizione del dispositivo.

Stando a quanto si apprende, tale novità è stata riscontrata al momento soltanto da alcuni utenti con la versione 42.1.27 del Google Play Store e non vi sono informazioni su quando potrebbe essere messa a disposizione di tutti gli altri a livello globale.