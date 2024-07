Il Google Play Store rappresenta una delle colonne portanti di Android, trattandosi della piattaforma nella quale gli utenti possono trovare tutte le applicazioni di cui hanno bisogno per le comuni attività della vita di tutti i giorni.

Proprio per tale motivo, non c’è da stupirsi se il team di sviluppatori del colosso di Mountain View lavori senza sosta al suo miglioramento, apportando modifiche più o meno evidenti, il tutto con l’obiettivo di garantire agli utenti un’esperienza che possa essere sempre più piacevole.

Un piccola modifica in cantiere per il Google Play Store

Tra le funzionalità studiate dal team del Google Play Store per aiutare gli utenti a trovare ciò che cercano vi è anche la categorizzazione delle applicazioni in base al tipo di device supportato (smartphone, tablet, Chromebook, smartwatch, ecc.) e, stando a quanto è emerso dall’analisi del codice della versione 41.7.16-31, pare che in cantiere vi sia un miglioramento di tale aspetto.

In pratica, l’idea degli sviluppatori di Google è visualizzare le valutazioni degli utenti in base a ciascuno dei tipi di dispositivi supportati, così come viene mostrato da questo screenshot:

Al momento il Google Play Store mostra i vari tipi di device supportati e gli utenti possono selezionarli per visualizzare le relative valutazioni mentre il nuovo sistema rende tutto più immediato.

In sostanza, non ci troviamo di fronte ad una novità rivoluzionaria ma ad una piccola modifica che consente agli utenti di risparmiare qualche secondo, con un miglioramento dell’esperienza offerta nel complesso dallo store ufficiale di Android.

Al momento non vi sono informazioni su quando questa novità potrebbe essere messa a disposizione di tutti gli utenti attraverso la sua implementazione in una versione stabile dello store. Staremo a vedere.