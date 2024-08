Mancano oramai pochi giorni alla presentazione ufficiale della serie Google Pixel 9, sul cui conto nelle ultime settimane si sono susseguite in Rete antcipazioni e indiscrezioni di ogni genere, tanto che pare che al colosso di Mountain View resti poco o nulla da svelare sui suoi nuovi smartphone.

Dal design alle funzionalità, dalla dotazione hardware alle colorazioni, dai prezzi alle promozioni di lancio, in questi mesi piano piano abbiamo scoperto quasi tutto quello che c’è da sapere su Google Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL e Pixel 9 Pro Fold.

Svelato il valore delle promozioni di lancio della serie Google Pixel 9

Nelle scorse ore in Rete sono emersi ulteriori dettagli che confermano le voci secondo cui Google avrebbe in programma di incentivare l’acquisto dei suoi nuovi smartphone proponendo agli utenti delle interessanti promozioni, con un valore che potrebbe arrivare fino a 563 euro.

Stando a quanto è emerso la scorsa settimana, gli acquirenti dei nuovi smartphone di Google potranno contare su un programma di permuta (150 euro per Google Pixel 9 e 200 euro per Pixel 9 Pro e Pro XL), 3 mesi di abbonamento a YouTube Premium, 6 mesi di abbonamento a Fitbit Premium e quella che il colosso statunitense chiama Memory Upgrade (ossia uno sconto immediato di 100 euro per i modelli con 256 GB di memoria).

Inoltre, per gli acquisti effettuati prima di dicembre gli utenti dovrebbero ricevere 6 mesi di abbonamento gratuito a Google One Premium con 2 TB di spazio di archiviazione (Pxel 9) o 12 mesi di abbonamento gratuito a Google One AI Premium (modelli Pro).

Secondo il materiale pubblicitario preparato da Google, la somma di queste promozioni potrebbe portare ad un valore di 563 euro (nel caso dei modelli Pro):

In sostanza, Google vuole che tutti coloro che acquisteranno uno dei suoi nuovi smartphone possano sfruttare al massimo le potenzialità di Gemini e dei vari servizi cloud dell’azienda, con la speranza che possano decidere di abbonarsi alla scadenza del periodo promozionale.