Si è tenuto oggi in Italia, più precisamente nella città di Milano, il preannunciato OnePlus Summer Launch Event, organizzato dal produttore cinese per presentare ufficialmente quattro nuovi prodotti per l’Europa: lo smartphone OnePlus Nord 4, lo smartwatch OnePlus Watch 2R, il tablet OnePlus Pad 2 e le cuffie true wireless OnePlus Nord Buds 3 Pro. A prendersi la copertina è proprio il nuovo medio di gamma OnePlus Nord 4, uno smartphone pensato per durare, come testimoniato dalla costruzione in metallo e dal supporto software prolungato promesso dal produttore.

OnePlus Nord 4 ufficiale: metallo e fluidità certificata

OnePlus Nord 4 è un nuovo smartphone di fascia media che punta a distinguersi dagli innumerevoli concorrenti attraverso alcune peculiarità , che vanno dall’ormai rara scocca unibody in metallo al supporto software prolungato, tutt’altro che comune in questo segmento di mercato. Il tutto condito da una scheda tecnica completa e dalla proverbiale fluidità degli smartphone OnePlus, qui persino certificata.

Qualche anno addietro, gli smartphone con scocca unibody in metallo proliferavano sul mercato, ma l’avvento del 5G ha indotto i produttori ad operare scelte diverse in fatto di materiali costruttivi. In questo panorama, OnePlus Nord 4 è una specie di mosca bianca: si tratta dell’unico smartphone dotato di 5G a vantare un’elegante scocca interamente in alluminio. Il raggiungimento di questo risultato ha posto dinanzi al team di OnePlus diversi ostacoli di natura tecnica, superati riprogettando gli spazi interni e persino le antenne: quelle di Nord 4 sono a forma di “U” e occupano la metà dello spazio rispetto al solito. Il tutto è stato studiato nei minimi dettagli, tanto che il corpo in metallo del dispositivo dovrebbe contribuire ad amplificare il segnale.

In aggiunta a questo, OnePlus ha scongiurato il rischio che la scelta dei materiali si ripercuotesse su peso, spessore o capacità della batteria e lo ha fatto posizionando orizzontalmente le fotocamere posteriori di Nord 4 e utilizzando una scheda madre di dimensioni ridotte.

Ogni colorazione presenta un design distintivo, che OnePlus chiama Nordtones: si va dal classico metallo spazzolato della versione Obsidian Black alle 28.000 microincisioni al laser 2D della Mercurial Silver, fino alle due tonalità della Oasis Green, che richiama l’apprezzata colorazione del modello Nord LE di qualche anno fa.

Fluidità e sei anni di supporto software

Nord 4 è uno smartphone che punta sulla proverbiale fluidità di OnePlus, il cui presidente e COO Kinder Liu ne ha parlato in questi termini: «Con i nostri test di fluidità , una tecnologia progettata per mantenere la batteria in salute e la politica di aggiornamento software più durevole di sempre, siamo sicuri che gli utenti del OnePlus Nord 4 avranno esperienze veloci e fluide per gli anni a venire. Offrire semplicemente aggiornamenti software, senza test sulla fluidità o sulla salute della batteria, è come costruire una casa su fondamenta instabili – pur apparendo solida e bella non vorresti viverci. Solo OnePlus offre quello di cui hai bisogno per farti stare tranquillo, anche mentalmente».

Il nuovo medio di gamma di OnePlus potrebbe fare gola già soltanto per i sei anni di supporto software, tutt’altro che scontati in questa fascia di prezzo: il produttore cinese garantisce ben 4 anni di aggiornamenti del sistema operativo Android — dunque fino ad Android 18 — e due anni ulteriori di aggiornamenti di sicurezza, per un supporto complessivo che terminerà nel 2030.

Quanto alla fluidità nel tempo, OnePlus Nord 4 è stato messo alla prova in un test in tre fasi — la prima misura il tempo impiegato a completare alcune operazioni quotidiane; la seconda stressa il dispositivo attraverso la copia di grossi file, la creazione di migliaia di foto, file audio e video, la scrittura di più di 15.000 messaggi di testo e l’istallazione di più di 180 app; la terza misura il tempo impiegato dallo smartphone usurato per eseguire le stesse operazioni quotidiane — ed è il primo ad aver conseguito la valutazione A di 72 mesi (TÜV SÜD Fluency 72 Month A).

L’AI si prende cura della batteria e delle prestazioni

Uno smartphone con un supporto software così lungo necessita di una batteria in grado di tenere botta ed è qui che entra in gioco la tecnologia OnePlus Battery Health Engine, la quale assicura una ricarica continuativa ed efficace certificata per 1.600 cicli completi: il produttore promette di mantenere non meno dell’80% dopo quattro anni di utilizzo. La tecnologia in discorso utilizza l’AI per analizzare l’utilizzo della batteria e le abitudini di ricarica, così da poterne ottimizzare il funzionamento nel tempo.

Tornando al discorso relativo alla fluidità nel tempo, AI e machine learning entrano in gioco attraverso il cosidetto Trinity Engine: CPU-Vita, RAM-Vita e ROM-Vita gestiscono le risorse del dispositivo, così da preservarne le prestazioni.

Non manca neppure un set di funzioni a base di AI pensate per aiutare gli utenti nel quotidiano: AI Speak e AI Summary aiutano a condividere informazioni da una vasta gamma di siti web e app; AI Writer compone un messaggio lungo a partire da pochi e brevi prompt, mentre AI Recording Summary riesce a trasformare una registrazione di una riunione di un’ora in un breve riassunto scritto in pochi secondi, oltre a produrre una trascrizione; AI Linkboost va in soccorso dell’utente in caso di segnale instabile, rendendo la riconnessione più rapida. Ci sono poi diverse funzioni al servizio del comparto fotografico, come AI Eraser per rimuovere oggetti indesiderati, AI Smart Cutout 2.0 per combinare foto e aggiungere elementi divertenti ai propri scatti, AI Best Face e AI Clear Face — in arrivo prossimamente.

Specifiche tecniche di OnePlus Nord 4

OnePlus Nord 4 è stato dotato di un pacchetto tecnico solido e privo di particolari lacune, con tutto il necessario perché i sei anni di supporto software possano essere sfruttati dagli acquirenti senza troppi sacrifici in termini di esperienza di utilizzo. Il cuore del dispositivo è la Mobile Platform Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 3, abbinata a 12 o 16 GB di RAM LPDDR5X e 256 GB o 512 GB di memoria interna di tipo UFS 4.0.

Nord 4 fa sfoggio di un display AMOLED da 6,74 pollici con risoluzione 1.5K, bordi piatti, tecnologia ProXDR e luminosità di picco fino a 2.150 nit. La certificazione IP65 e la tecnologia AquaTouch permettono di usare lo schermo senza problemi anche con le mani bagnate.

Passando al comparto fotografico, a spiccare sono soprattutto la fotocamera principale da 50 MP con sensore Sony LYT-600 e gli stessi algoritmi RAW usati sul flagship della casa. Per gli amanti dei selfie, si segnala AI Groupfie, una funzione che verrà introdotta prossimamente e che permetterà di correggere gli autoscatti per fare in modo che tutti guardino nella direzione giusta.

Infine, la batteria da 5.500 mAh supporta la ricarica rapida 100W SUPERVOOC.

Specifiche tecniche principali di OnePlus Nord 4: display AMOLED da 6,74” con risoluzione 2772 x 1240, 450 ppi, refresh rate a 120 Hz

SoC Qualcomm Snapdragon 7 Plus Gen 3

doppia fotocamera con principale da 50 MP con OIS e ultra-grandangolare da 8 MP e FoV di 112°

fotocamera anteriore da 16 MP

12 o 16 GB di RAM e 256 GB o 512 GB di memoria interna

OxygenOS 14.1

Per ulteriori dettagli potete consultare la scheda tecnica completa

Prezzo, disponibilità e promozione lancio di OnePlus Nord 4 in Italia

OnePlus Nord 4 arriva in Italia nelle colorazioni Obsidian Black, Mercurial Silver e Oasis Green al prezzo consigliato di 499,99 euro per il taglio 12 GB + 256 GB e di 599,99 euro per quello 16 GB + 512 GB. Le vendite presso i principali rivenditori inizieranno il prossimo 8 agosto, mentre i preordini sono attivi da oggi sul sito ufficiale. OnePlus ha previsto una serie di vantaggi per coloro che effettueranno un preordine, che avranno facoltà di scegliere un regalo tra le seguenti opzioni (con disponibilità limitata):

La borsa a tracolla TUMI Voyager Persia (dal valore di 210,00 €)

Gli auricolari OnePlus Nord Buds 3 Pro (dal valore di 79,00 €)

Una cover per OnePlus Nord 4 (dal valore di 39,99 €)

Un adattatore OnePlus (dal valore di 59,99 €).

Inoltre, tutti i preordini daranno diritto a partecipare al concorso che mette in palio valigie Tumi del valore di 1.150 euro ciascuna; per tutti gli studenti è previsto uno sconto ulteriore del 10% ed è attivo un programma di trade-in che dà diritto ad uno sconto bonus da 50 euro. Termini e condizioni delle iniziative sono disponibili sul sito ufficiale.

OnePlus Nord 4 è in preordine anche su OPPO Store con promozione dedicata: acquistandolo insieme al caricabatterie OnePlus da 100 W, si beneficia di uno sconto di 50 euro. Ecco il link diretto.