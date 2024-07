Giornata calda non solo dal punto di vista dei gradi Celsius: in queste ore sono in distribuzione diversi aggiornamenti per smartphone e tablet Android, che toccano in particolare Samsung, OnePlus e Nothing. Andiamo a scoprire le novità in rollout per Samsung Galaxy A54 5G, Samsung Galaxy Tab S9, Samsung Galaxy Tab S9+, Samsung Galaxy Tab S9 Ultra, OnePlus Nord 4, OnePlus 12, OnePlus 11, OnePlus Pad e Nothing Phone (1).

Novità aggiornamenti Samsung Galaxy A54 5G e serie Galaxy Tab S9

Iniziamo da Samsung, che in queste ore ha avviato la distribuzione in Italia di nuovi aggiornamenti per Samsung Galaxy A54 5G, Samsung Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9+ e Galaxy Tab S9 Ultra. Lo smartphone di fascia media accoglie il nuovo firmware A546BXXS9CXG1, mentre i tablet stanno ricevendo i firmware X71*BXXS4BXG7, X81*BXXS4BXG7 e X91*BXXS4BXG7 sulle versioni Wi-Fi e 5G.

Le novità sono le stesse: si tratta delle patch di sicurezza di luglio 2024, che in base a quanto diffuso dal produttore integrano la correzione a 25 vulnerabilità rilasciate da Google (di cui quattro di livello critico), alle quali si aggiungono altre 33 correzioni specifiche per i dispositivi della casa di Seoul, due delle quali di livello critico. Non sembrano essere state integrate ulteriori novità rilevanti, con il changelog che cita solamente perfezionamenti della stabilità e delle prestazioni e l’eliminazione di qualche bug. Per avere maggiori novità dovremo aspettare i prossimi update, nei quali dovrebbero essere inclusi i cambiamenti della One UI 6.1.1 che abbiamo appena iniziato a scoprire su Galaxy Z Fold6 e Galaxy Z Flip6.

Novità aggiornamento OnePlus Nord 4

OnePlus Nord 4 riceve il suo primo aggiornamento software: il nuovo smartphone Android di fascia media è stato presentato solo qualche giorno fa e accoglie in queste ore l’update a OxygenOS 14.1.0.320. Il pacchetto è piuttosto pesante, dal momento che richiede un download poco sotto i 6 GB (persino oltre per gli utenti indiani).

Le novità si concentrano sul comparto fotografico e includono l’aggiunta del supporto Ultra HDR di Android alle foto ProXDR, che possono essere condivise e visualizzate su una gamma dinamica più elevata su un’app in esecuzione su dispositivi che lo supportano. Sui modelli indiani c’è poi la funzione AI Best Face, che consente di risolvere il problema degli occhi chiusi all’interno delle foto di gruppo; per ora niente da fare per la versione italiana, ma siamo sicuri che la casa cinese rimedierà in futuro.

In più, il changelog parla di passi avanti nelle performance della fotocamera, per un’esperienza di utilizzo migliore, e di perfezionamenti generali per stabilità del sistema e prestazioni. L’aggiornamento è in distribuzione a livello globale, quindi potreste ricevere il vostro nuovo OnePlus Nord 4 con l’update pronto per il download (la vendita dopo i preordini si aprirà a inizio agosto).

Novità aggiornamenti OnePlus 12 e OnePlus 11

Proseguono gli aggiornamenti della casa cinese, visto che sono in distribuzione nuovi firmware per OnePlus 12 e OnePlus 11: il primo accoglie a livello globale la versione CPH2581_14.0.0.830(EX01), mentre il secondo si deve per ora accontentare delle versioni CPH2447_14.0.0.830(EX01) e CPH2451_14.0.0.830(EX01), dedicate ai mercati indiano e nordamericano. Per entrambi viene proposta dunque OxygenOS 14.0.0.830.

Le novità non sembrano particolarmente numerose, anzi: i changelog per i due flagship citano solamente le patch di sicurezza di luglio 2024, anche se è possibile che siano state integrate altre migliorie riguardanti stabilità e prestazioni, affiancate da qualche bugfix.

Novità aggiornamento OnePlus Pad

Restiamo ancora in casa OnePlus perché è in distribuzione un aggiornamento pure per OnePlus Pad: il tablet Android riceve a livello globale OxygenOS 14.0.0.620 con la versione OPD2203_14.0.0.620(EX01).

Anche in questo caso il changelog non include tante novità: vengono citate solamente le patch di sicurezza di luglio 2024 e miglioramenti generici di stabilità per il sistema. Il rollout dovrebbe essere partito a livello globale, e dunque potreste ricevere l’aggiornamento da un momento all’altro.

Novità aggiornamento Nothing Phone (1)

Chiudiamo la nostra carrellata di aggiornamenti con Nothing Phone (1), che in queste ore accoglie Nothing OS 2.6. La nuova versione, vista in precedenza su Nothing Phone (2) e Nothing Phone (2a), porta con sé miglioramenti soprattutto dedicati ai giocatori, ma anche nuove funzioni e patch di sicurezza più recenti.

Più precisamente, ecco il changelog completo diffuso dalla casa londinese:

aggiunti 4 sfondi

aggiunta la possibilità di cancellare la cronologia degli sfondi in Wallpaper Studio

patch di sicurezza aggiornate a luglio 2024

possibilità di premere la barra laterale di gioco (Game Sidebar) per avere accesso rapido alla dashboard di gioco

le chiamate in arrivo durante le sessioni di gioco vengono ora mostrate in una schermata pop-up

aggiunto il supporto per rifiutare le chiamate di app di terze parti durante il gioco

aggiunto il supporto per richiamare con un tocco dopo aver rifiutato una normale chiamata

ottimizzate le notifiche per mostrare più informazioni durante il gioco in modalità orizzontale

supporto al blocco delle notifiche durante il gioco per ridurre le distrazioni

ottimizzato il meccanismo di ripristino rapido per le connessioni di rete bloccate per migliorare la stabilità della rete

risolto un problema con il quale alcuni operatori consentivano di ricevere chiamate ma non di effettuarle in uscita

risolto un problema che causava sovrapposizioni nella schermata di blocco in determinati scenari

risolto un problema con il quale alcune app non potevano utilizzare la funzione per la clonazione

risolti altri bug generali

Come aggiornare Galaxy A54 5G, Galaxy Tab S9, Tab S9+, Tab S9 Ultra, OnePlus Nord 4, OnePlus 12, OnePlus 11, OnePlus Pad e Nothing Phone (1)

Per controllare l’arrivo di nuovi aggiornamenti via OTA su Samsung Galaxy A54 5G, Galaxy Tab S9, Galaxy Tab S9+ e Galaxy Tab S9 Ultra potete fare un salto nelle impostazioni di sistema: potete seguire il percorso “Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa“. Potete anche provare con Smart Switch dopo aver collegato lo smartphone o il tablet al PC.

Per verificare su OnePlus Nord 4, OnePlus 12, OnePlus 11 e OnePlus Pad potete andare in “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento software“, mentre su Nothing Phone (1) potete fare un salto in “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento di sistema“.

In caso di esito negativo, non vi resta che attendere qualche giorno prima di riprovare.