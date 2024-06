Durante l’International Society for Technology in Education (ISTE) 2024 – la conferenza che ha come obiettivo quello di aiutare gli insegnanti a utilizzare la tecnologia per rivoluzionare l’apprendimento – Google ha annunciato nuove funzionalità per Chrome e Gemini (e non solo).

Le novità di Google per gli studenti di tutto il mondo

Per quel che riguarda Gemini Google ha annunciato che sarà disponibile per gli studenti in oltre 100 Paesi in tutto il mondo che utilizzano un account Workspace for Education. Inoltre nei prossimi mesi Google prevede di implementare un sistema di protezione aggiuntiva dei dati per tutti coloro che operano nel settore educativo.

Per Google Classroom si sta testando l’utilizzo di Gemini per supportare gli insegnanti nella pianificazione delle lezioni e parallelamente si prevede l’introduzione di Read Along per aiutare gli studenti, sempre grazie all’intelligenza artificiale, a migliorare le abilità di lettura. Tra le funzionalità a disposizione degli insegnanti ci sono quelle che prevedono di assegnare attività di lettura ai singoli studenti tramite il sistema Lexile (lo strumento che abbina a ogni lettore libri, articoli e altre risorse educative) in modo da seguire le competenze fonetiche e il livello scolastico di ciascuno. Inoltre gli insegnanti potranno visualizzare degli approfondimenti sulla velocità, l’accuratezza e la comprensione della lettura.

Un’altra funzionalità interessante per gli insegnanti è quella che gli consentirà di generare storie personalizzate sulle esigenze degli studenti.

Per coloro che dispongono dell’account Google Workspace for Education Plus sarà disponibile anche una versione di Google Vids senza intelligenza artificiale generativa. Inoltre Google sta prevedendo di rendere disponibili Meet e Assignments nel sistema di gestione dell’apprendimento (LMD) di Canvas e PowerSchool Schoology Learning.

Tra le principali funzionalità c’è Leggi ad alta voce all’interno di Chrome versione desktop. Nel pannello laterale della modalità di lettura sarà aggiunta la funzionalità di lettura ad alta voce con la possibilità di scegliere più voci e differenti velocità di riproduzione con la possibilità di disattivare le evidenziazioni riga per riga.