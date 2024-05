La scorsa settimana Google ha potenziato il suo modello di intelligenza artificiale Gemini Advanced con Gemini 1.5 Pro e la possibilità di caricare documenti e fogli di calcolo e ottenere un’analisi dei dati. Ora Queste funzionalità sono in rilascio per Gemini Advanced.

Oltre ai documenti di testo, gli abbonati a Gemini Advanced ora possono caricare file di dati CSV, TSV, file di fogli di calcolo XLSX e fogli di calcolo creati in Google Fogli.

Questi seguenti tipi di file possono essere caricati direttamente dal browser desktop o tramite Google Drive, tuttavia i caricamenti da app mobili non sono ancora supportati, inoltre è possibile caricare fino a 10 file alla volta e ogni file può occupare fino a 100 MB.

Google Gemini Advanced consente il caricamento di fogli di calcolo e l’analisi dei dati

Google afferma che una volta caricati i fogli di calcolo è possibile chiedere a Gemini Advanced di creare grafici pronti per la presentazione con la possibilità di personalizzarli, ad esempio scegliendo il tipo di grafico e le etichette, nonché di ingrandire per esplorare alcune aree in modo efficiente, il tutto per risparmiare tempo e scoprire informazioni più rapidamente.

Questa funzionalità era originariamente prevista per le prossime settimane e si aggiunge alla possibilità di caricare file di testo di grandi dimensioni per riepilogare, delineare e identificare le tendenze, grazie alla finestra di contesto di Gemini 1.5 Pro estesa a 1 milione di token o 1.500 pagine. In futuro il modello permetterà di caricare un’ora di video o una base di codice con 30.000 righe.