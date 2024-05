Il Google I/O è da sempre la miglior vetrina utilizzata dal colosso di Mountain View per annunciare le novità legate ai tantissimi servizi e sistemi operativi che offre. Oltre alla seconda beta di Android 15, Wear OS 5, alle novità legate all’IA e a quelle di Android Auto, è stata la volta anche di Android TV, che riceve significative novità.

Android 14 per Android TV

Anche se le prestazioni di Android TV sono generalmente molto soddisfacenti, Android 14 porta un’esperienza d’uso ancora migliore, con un incremento delle prestazioni che rendono l’utilizzo più piacevole e divertente. Due però sono le novità che rendono decisamente attraente la nuova versione del sistema operativo: la gestione del risparmio energetico e il multitasking.

Sono tre le modalità di risparmio energetico, che ovviamente si attivano con lo screen saver. La prima riduce al minimo i consumi scollegando il dispositivo dalla Rete, la seconda mantiene attive alcune funzioni, come Google Cast che però funzionerà solo trami WiFi e non Ethernet, mentre la terza consente anche di utilizzare la piattaforma Google Home, così da poter controllare la casa intelligente. Questi parametri non vengono utilizzati quando la TV o il box TV sono spenti o in stand-by.

Il multitasking consente di fatto, solo su alcuni modelli selezionati, la modalità picture-in-picture, che permetterà di guardare due programmi o di tenere comunque aperte due diverse applicazioni sullo schermo della TV. Tra le altre novità anche un sistema di navigazione migliorato e la correzione del colore, con alcune delle funzioni che potranno essere abilitate direttamente con in tasti del telecomando.

Novità anche per gli sviluppatori grazie alla prima beta del tool Compose for TV, che permette di creare applicazioni migliori pensate espressamente per la piattaforma, con elementi dedicati proprio alle TV.

Arriva Gemini

Google Gemini è ormai onnipresente nell’ecosistema Google ed era ovvio che Google TV, l’interfaccia proprietaria che gira su alcune installazioni di Android TV, non fosse destinata a rimanere esclusa. Nel corso del Google I/O quindi la compagnia californiana ha illustrato i piani per portare la propria IA generativa anche sulle TV di casa.

L’IA di Google è in grado di creare dei nuovi suggerimenti personalizzati basati su generi e attori preferiti. Questo significa che se amate un particolare attore, potreste vedervi consigliato un film nel quale ha recitato da giovane, magari con un piccolo cameo, con una descrizione ad-hoc che ne esalta la versatilità piuttosto che il semplice aspetto fisico.

Oltre a questa funzione Gemini potrà riempire i vuoti nelle descrizioni dei contenuti, ma anche tradurre quelli che non sono previsti per la vostra lingua nativa. Ovviamente queste sono solo alcune delle novità che porterà, ma nel corso del tempo Google saprà sicuramente rendere ancora più interessante l’integrazione.

Al momento non è però chiaro se Gemini arriverà solo sui dispositivi con Google TV o se più in generale i rilascio riguarderà anche TV e box TV dotati di Android TV. Ne sapremo sicuramente di più nel corso delle prossime settimane, continuate a seguirci per conoscere gli sviluppi della vicenda.