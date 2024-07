Nei mesi scorsi è emerso che il team di Google era al lavoro su un nuovo dispositivo destinato a succedere a Google Chromecast con Google TV (4K) e pare che sul mercato tale device possa arrivare con il nome di Google TV Streamer.

Stando a quanto è possibile apprendere, il colosso di Mountain View sta abbandonando il formato compatto del dongle che si collega alla TV e rimane nascosto per puntare su una soluzione decisamente diversa.

Cosa sappiamo al momento di Google TV Streamer

Nelle scorse ore in Rete sono state pubblicate delle immagini che ci mostrano quello che dovrebbe essere il design di questo nuovo dispositivo (il condizionale è d’obbligo, non essendovi garanzie di attendibilità).

Stando ad esse, Google TV Streamer dovrebbe essere un dispositivo studiato per essere appoggiato su una superficie piana e dotato di un design che ricorda quello di una pillola, con la parte superiore inclinata.

Dal dispositivo fuoriescono due cavi, probabilmente uno dedicato all’alimentazione e uno HDMI e nel complesso la sua altezza dovrebbe essere contenuta, in modo da poter essere posizionato sotto la televisione senza problemi e senza dare troppo nell’occhio.

Per quanto riguarda il telecomando, sembra simile a quello di Google Chromecast con Google TV, sebbene dovrebbe essere un po’ più lungo. Nella parte in alto, dopo il D-Pad vi dovrebbero essere i tasti back e Home e, ancora più sotto, il tasto per l’input vocale (senza il brand Google Assistant), quello per la regolazione del volume e alcune scorciatoie (come per YouTube e Netflix).

Non ci resta altro da fare che attendere informazioni ufficiali dal colosso di Mountain View per scoprire quando Google TV Streamer sarà lanciato e in quale fascia di prezzo si andrà a posizionare. Ci sarà da capire, inoltre, se Google Chromecast con Google TV continuerà ad essere venduta o se, al contrario, verrà mandata in pensione.