Era il 2017 quando per la prima volta Google lanciò Fast Pair, uno strumento progettato per semplificare la connessione di accessori come altoparlanti, cuffie e altro con dispositivi che eseguono Android, esso è implementato nell’app Google Play Services su telefoni, tablet, smartwatch e TV Android e, da marzo 2023 anche sui Chromebook.

Considerando la notevole mole di dispositivi che sfruttano l’accoppiamento via Bluetooth, il colosso di Mountain View sembra intenzionato ad espandere le funzionalità di Fast Pair, introducendo nel prossimo futuro un altro tipo di dispositivo associabile con il protocollo in questione: le tastiere Bluetooth.

Fast Pair potrebbe permettere la connessione delle tastiere Bluetooth con Chromebook e tablet Android

Ognuno di noi utilizza svariati dispositivi Bluetooth ed è innegabile quanto l’introduzione di Fast Pair da parte di Google abbia notevolmente semplificato l’associazione di questi dispositivi, tuttavia ci sono ancora periferiche che non beneficiano dello strumento in questione, come per esempio le tastiere Bluetooth.

Ad oggi infatti, per collegare una tastiera Bluetooth ad un Chromebook o ad un tablet Android, è necessario aprire manualmente le impostazioni Bluetooth, cercare il dispositivo di nostro interesse dalla lista proposta e confermare l’associazione attraverso la digitazione di un PIN che viene visualizzato sullo schermo del dispositivo a cui si sta associando.

A differenza di quanto appena riportato, il processo di associazione tramite Fast Pair è decisamente più semplice e veloce, quando entrano in modalità di associazione gli accessori Fast Pair trasmettono specifici pacchetti Bluetooth Low Energy che i dispositivi Android e i Chromebook rilevano automaticamente tramite scansioni periodiche; sia la scansione che la ricerca avvengono in background, così l’utente vede semplicemente un’apposita schermata che contiene le informazioni sull’accessorio e un pulsante per associare il dispositivo.

Ad ogni modo, secondo quanto riportato da Mishaal Rahman, una patch intitolata “[Fast Pair] Aggiungi flag tastiere Fast Pair” è stata unita a Chromium Gerrit, questa patch aggiunge un nuovo flag ChromeOS per “FP [Fast Pair] tastiere prototipo di lavoro” che, per quanto attualmente disattivato di default, “abilita il supporto prototipo per Fast Pair per le tastiere”.

Oltre a ciò un’altra patch rivela che il supporto Fast Pair per i dispositivi Bluetooth HID, come mouse e tastiere, funziona solo su “Floss”, ovvero il porting dello stack Bluetooth Fluoride di Android per Linux che ha sostituito il vecchio stack BlueZ in Chrome OS 122.

Dunque pare che in futuro Google voglia estendere il supporto Fast Pair anche alle tastiere Bluetooth, anche se al momento le tempistiche non sono certe considerando che il tutto si trova nelle fasi iniziale dello sviluppo. È bene sottolineare che nonostante il flag individuato sia esplicitamente riferito a ChromeOS, ciò non significa che i dispositivi Android non potranno beneficiare a loro volta dell’associazione di tastiere Bluetooth tramite Fast Pair.

Il protocollo in questione sui dispositivi Android è gestito tramite l’app Google Play Services, che utilizza un sistema di flag diverso da ChromeOS, i dispositivi Android avranno dunque un flag differente per attivare il sistema, cosa che andrà a vantaggio non solo degli smartphone ma soprattutto dei tablet mossi dal robottino.

Infine, non aspettatevi che in futuro le tastiere attualmente in vostro possesso potranno beneficiare della novità in questione, i singoli produttori dovranno infatti implementare specificamente il supporto Fast Pair.