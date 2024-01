Anche il team di Google ha scelto di sfruttare il CES 2024 di Las Vegas per annunciare alcune novità, come ad esempio l’imminente rilascio, in programma per il prossimo mese, della funzionalità Fast Pair per i dispositivi basati su Google TV.

Ma c’è anche un’altra novità in arrivo per questa piattaforma di cui il colosso di Mountain View non ha fatto menzione: ci riferiamo ad un nuovo commutatore audio per consentire agli utenti di effettuare rapidamente il passaggio tra le cuffie e gli altoparlanti.

Una piccola e comoda novità in arrivo sui device Google TV

Quasi tutti i dispositivi basati su Android TV e Google TV supportano la possibilità di trasmettere l’audio in streaming alle cuffie Bluetooth ma, a seconda del dispositivo, questa esperienza può essere più o meno piacevole e immediata.

Ci sono alcuni device, ad esempio, per i quali la commutazione automatica dell’audio non consente di passare alle cuffie Bluetooth una volta che viene effettuata la connessione ed è quindi necessario navigare tra le varie impostazioni per ottenere il risultato sperato.

Ebbene, a breve questa operazione sarà molto più semplice grazie alla novità a cui sta lavorando il team di sviluppatori di Google TV e che si baserà su un commutatore immediato ed efficace, integrato direttamente nelle Impostazioni rapide della piattaforma.

La soluzione studiata dal team di Google consentirà agli utenti di passare dalle cuffie Bluetooth agli altoparlanti della TV (e probabilmente anche ad altre fonti) senza dover accedere al menu delle Impostazioni completo e senza la necessità di interrompere completamente il contenuto che stanno guardando.

Al momento non vi sono informazioni su quali dispositivi riceveranno questa nuova funzionalità, che dovrebbe essere implementata attraverso un futuro aggiornamento (sulla cui tempistica non vi sono dettagli). Nelle prossime settimane dovremmo saperne di più.

