Manca ancora parecchio al lancio della serie Samsung Galaxy S25, ma in queste settimane abbiamo già potuto gustarci alcune possibili anticipazioni riguardanti soprattutto il modello di punta, Galaxy S25 Ultra. A quanto pare quest’ultimo (ma non solo) potrebbe contare su un miglioramento interessante sotto al cofano, riferito in particolare alla RAM.

Samsung Galaxy S25 Ultra con 16 GB di RAM?

In questi ultimi anni Samsung non sta stravolgendo i suoi flagship, ma sta introducendo costanti miglioramenti e affinamenti sotto diversi punti di vista. Con Galaxy S24 Ultra la casa sud-coreana ha voluto introdurre il titanio, ma non ha fatto passi avanti per quanto concerne ad esempio la capacità della batteria (e la ricarica) e la quantità massima di memoria RAM (12 GB su tutte le versioni). I rumor puntano ancora sui 5000 mAh per Galaxy S25 Ultra, ma lo smartphone potrebbe offrire (tra le altre cose) un design rivisitato e il supporto alla connettività satellitare.

In queste ore spunta un’interessante anticipazione proveniente dal solito Ice universe, che spesso si occupa del mondo Samsung: secondo quanto riferito, i prossimi flagship dovrebbero spingersi fino a 16 GB di RAM, anche se non viene specificato il modello. Galaxy S24 mette a disposizione 8 GB di RAM, mentre Galaxy S24+ e Galaxy S24 Ultra alzano il livello e propongono 12 GB di RAM su tutte le versioni, di conseguenza è possibile che avremo una distinzione anche sulla serie Galaxy S25.

Le funzionalità di intelligenza artificiale sono sempre più diffuse e richiedono RAM, e infatti anche Google dovrebbe aumentare la memoria a disposizione sulla serie Pixel 9 in arrivo. Resta da capire quale sarà la distinzione tra i vari modelli: la fonte è vaga, ma Samsung potrebbe decidere di salire fino a 12 GB con Galaxy S25 e di offrire varianti da 12 e da 16 GB per Galaxy S25+ e Galaxy S25 Ultra. Non è da escludere un passaggio completo da 12 a 16 GB, perlomeno sul modello di punta, ma per il momento non abbiamo dettagli completi.

Come forse ricorderete, Samsung ha già utilizzato 16 GB di RAM sui suoi flagship della serie S: Galaxy S22 Ultra è stato commercializzato con 16 GB di RAM nelle varianti da 512 GB e 1 TB di storage, ma evidentemente il produttore li ha ritenuti “eccessivi”, visto il passo indietro fatto soprattutto con Galaxy S23 Ultra (partito da 8 GB di RAM nella versione “base”) e con Galaxy S24 Ultra (12 GB per tutte le versioni).

Considerando che mancano ancora diversi mesi alla presentazione della serie Samsung Galaxy S25, c’è tutto il tempo per approfondire la questione e scoprire ulteriori anticipazioni. Secondo voi Samsung dovrebbe aumentare la RAM su tutti i prossimi flagship?