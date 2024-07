La community di appassionati non ne ha mai abbastanza, freme dalla voglia di conoscere ogni singolo dettaglio su qualsiasi dispositivo mobile debba raggiungere il mercato, anche se diversi mesi ci separano dalla sua ufficializzazione; nonostante Samsung abbia recentemente presentato i suoi ultimi smartphone pieghevoli infatti, l’interesse dei fan del brand è già rivolta ai futuri flagship della famiglia Galaxy S25.

Anche in questo caso siamo ormai abituati alla condivisione in rete di numerose indiscrezioni, nel corso degli ultimi tempi infatti abbiamo già avuto modo di reperire diverse informazioni sui futuri flagship Samsung, dalle informazioni sulla CPU, alla possibile implementazione dell’intelligenza artificiale per migliorare l’autonomia, ai quantitativi di RAM e dimensioni del display della versione Ultra, passando per il presunto utilizzo di un chipset MediaTek, fino ad alcune informazioni sulla fotocamera di Samsung Galaxy S25 Ultra e alla possibile assenza della variante Plus.

Oggi scopriamo insieme le ultime informazioni trapelate riguardo la possibile capacità della batteria del futuro Samsung Galaxy S25 Ultra.

Samsung potrebbe non aumentare la capacità della batteria di Galaxy S25 Ultra

La durata della batteria è uno degli aspetti maggiorente presi in considerazione dagli utenti durante la scelta di un nuovo smartphone, se il nostro dispositivo ci abbandona a metà giornata e non abbiamo modo di ricaricarlo perde ovviamente qualsiasi tipo di utilità, lasciandoci (per i canoni moderni) isolati dal resto del mondo.

Per quanto l’autonomia di uno smartphone non dipenda esclusivamente dalla capacità del modulo batteria, ma anche da altre caratteristiche, è innegabile come questa componente giochi comunque un ruolo fondamentale. Per questo motivo, i diversi produttori cercano sempre di implementare sui nuovi dispositivi di punta moduli con una capacità il più elevata possibile, rimanendo comunque vincolati dallo spazio disponibile all’interno dello smartphone.

Negli ultimi anni, per la precisione dal 2020, Samsung non ha apportato alcun tipo di modifica alla capacità del modulo batteria degli smartphone di punta delle varie famiglie Galaxy S, i modelli Ultra infatti ci hanno ormai abituati ad una capacità di 5.000 mAh che, anche sul modello più recente, permettono solitamente all’utente di affrontare l’intera giornata senza troppi problemi.

Per quanto alcuni, considerando la recente tendenza dei vari produttori, potrebbe aspettarsi un incremento della capacità di questa componente da parte dell’azienda con il futuro Galaxy S25 Ultra, secondo le ultime indiscrezioni condivise dal leaker Ice Universe sul popolare social network X (ex Twitter), sembra che non sarà così.

Secondo quanto condiviso infatti, Samsung Galaxy S25 Ultra dovrebbe avere una batteria da 5.000 mAh, dunque identica a quella implementata sugli smartphone delle precedenti generazioni, ma anche la velocità di ricarica sembra che possa non subire variazioni, rimanendo vincolata al valore a cui già siamo abituati di 45 W.

Non ci sono indicazioni invece per quel che riguarda la ricarica wireless ma, qualora quanto esposto si rivelasse corretto, è lecito presumere che anche in questo caso l’azienda possa non apportare alcun tipo di modifica, mantenendo una velocità di ricarica di 15 W.

Mancano ancora diversi mesi prima della presentazione ufficiale della prossima gamma di flagship del brand, non mancheranno sicuramente ulteriori informazioni al riguardo nel corso del tempo.