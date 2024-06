All’inizio di giugno in Rete sono emersi i primi risultati benchmark di Google Pixel 9 e Pixel 9 Pro, smartphone che il colosso di Mountain View ha in programma di lanciare in autunno e adesso è arrivato il turno di Google Pixel 9 Pro XL, terzo modello della nuova serie.

Nelle scorse ore, infatti, c’è stata una nuova apparizione nel database di Geekbench, popolare piattaforma benchmark che ci offre così la possibilità di farci un’idea di quelle che dovrebbero essere le potenzialità di Google Tensor G4, il processore che animerà i nuovi smartphone del colosso statunitense.

Google Pixel 9 Pro XL alla prova su Geekbench

Ricordiamo che, stando alle indiscrezioni che si sono susseguite sino ad oggi, quest’anno Google dovrebbe lanciare tre smartphone e non due com’è invece avvenuto negli ultimi anni: al modello base e a quello Pro, infatti, si dovrebbe affiancare una variante Pro XL.

Ed è proprio Google Pixel 9 Pro XL ad essere apparso nel database di Geekbench, ove lo smartphone ha fatto registrare 1.950 punti in single core e 4.655 punti in multi core (ciò con il test Geekbench 6.3.0).

Stando a quanto si apprende dalla piattaforma benchmark, lo smartphone che ha effettuato tale test poteva contare su 16 GB di RAM e Android 14.

Per quanto riguarda il processore, lo smartphone può fare affidamento su una CPU con otto core (il primario a 3.1 GHz, tre dedicati alle prestazioni a 2.6 GHz e quattro sempre per le prestazioni a 1.95 GHz) e su una GPU Mali G715. Sebbene non sia specificato, dovrebbe trattarsi del tanto atteso nuovo processore Google Tensor G4.

Sempre su Geekbench è apparso nelle scorse ore anche Google Pixel 9, che con la versione 6.3.0 del test ha fatto registrare 1.590 punti in single core e 3.821 punti in multi core.

Dal database della piattaforma benchmark emergono tra le caratteristiche di Google Pixel 9 il processore Tensor G4, 8 GB di RAM e Android 14.

Non ci resta altro da fare che darvi appuntamento alla prossima apparizione in Rete degli attesissimi nuovi smartphone di Google.