La connettività satellitare rappresenta una delle funzionalità che nel corso dei prossimi mesi potrebbero divenire sempre più popolari nel settore degli smartphone e una nuova conferma in tal senso ci arriva da Samsung.

Gli iPhone più recenti supportano già la connettività satellitare per i servizi di emergenza e negli ultimi mesi anche in Android 15 sono stati compiuti dei progressi importanti per l’introduzione di questa funzionalità, alla quale lavora pure il team di sviluppatori di Samsung.

Samsung e i primi passi per il supporto alla connettività satellitare

Analizzando il codice di alcune applicazioni di Samsung, lo staff di Android Authority ha scovato degli interessanti riferimenti alla connettività satellitare:

Emergency SOS – versione 15.5.00.14

<string name=”satelliteText”>Emergency texts via satellite</string>

<string name=”satelliteHeading”>If you call emergency services when you’re out of range or not connected to a mobile network, we’ll connect you via satellite so you can send an emergency text</string>

Samsung Messaggi – versione 15.5.10.39

<string name=”satellite_network_mode_title”>Satellite mode not supported</string>

<string name=”samsung_message_do_not_provide_satellite_network_mode”>Samsung Messages doesn’t support satellite messaging. To send and receive texts via satellite, you need to make Google Messages your default messaging app.</string>

Samsung Telefono – versione 15.2.80

<string name=”sat_mode_inline_cue_text”>You’re in satellite mode. You can send text messages, including to 911. Emergency calls may still connect if a mobile network is available near you.</string>

<string name=”sat_mode_send_message”>Send message</string>

<string name=”sat_mode_waring_dialog_message”>You can send and receive text messages in Satellite mode. Emergency calls may still connect if a mobile network is available near you.</string>

Un aspetto curioso dell’approccio di Samsung alla connettività satellitare è rappresentato dalla sua integrazione diretta in alcune applicazioni e, allo stesso tempo, dal reindirizzamento in altre (come in Messaggi) alla soluzione offerta da Google, ciò forse a causa di precisi obblighi imposti dal colosso di Mountain View per via dell’implementazione della nuova funzionalità in Android 15.

Nel corso dei prossimi mesi ne sapremo certamente di più mentre con la serie Samsung Galaxy S25 il colosso coreano potrebbe finalmente dare il via all’era dei Galaxy con connettività satellitare non limitata alle situazioni di emergenza. Staremo a vedere.