L’app ho. Mobile si aggiorna in queste ore sul Google Play Store con la versione 1.22.7 e introduce un’utile novità pensata per chi viaggia all’estero. L’applicazione dell’operatore virtuale permette ora di verificare nel dettaglio il consumo dei giga in roaming nell’Unione Europea: vediamo come.

ho. Mobile aggiunge il contatore dei giga in roaming UE

L’app ho. Mobile diventa ancora più completa grazie alla novità in distribuzione su Android con la versione 1.22.7. Finora risultava possibile consultare il contatore generale dei giga consumati nella schermata principale, mentre per quanto riguarda i giga per il roaming era disponibile solo l’indicazione generica della quantità di dati da poter utilizzare. Come probabilmente saprete, a livello nazionale l’operatore virtuale si appoggia alle reti 5G, 4G e 2G di Vodafone, e all’interno dell’Unione Europea consente di utilizzare tutti i minuti e gli SMS inclusi nelle condizioni nazionali; per quanto riguarda il consumo dati vige invece una limitazione calcolata sulla base dell’importo mensile speso.

Nella sezione “La mia offerta“, accessibile nel menu laterale, l’aggiornamento ha introdotto un piccolo contatore per i giga disponibili per il roaming UE, come potete vedere nello screenshot di esempio qui sotto. Il nuovo contatore è accompagnato da una dicitura che ai più potrebbe sembrare ovvia, ma che risulta sempre utile da ribadire: i giga utilizzati in roaming vengono scalati da quelli dell’offerta, e non sono da aggiungere a questi ultimi.

Come aggiornare l’app ho. Mobile

L’aggiornamento dell’app ho. Mobile alla versione 1.22.7 è già disponibile sul Google Play Store: potete scaricarlo in un attimo seguendo il badge qui in basso. Giusto per completezza, vi segnaliamo che le stesse novità viste qui sopra sono disponibili anche nell’app per iOS con la versione 1.22.5, in distribuzione tramite App Store.

Vi ricordiamo che avete ancora pochi giorni per attivare l’offerta ho. 100 Giga a 5,99 euro al mese, che offre minuti, chiamate illimitate e 100 giga di Internet 4G ed è disponibile fino alle 23:59 del 29 luglio 2024.