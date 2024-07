Archiviata la presentazione dei nuovi smartphone pieghevoli Samsung Galaxy Z Fold6 e Galaxy Z Flip6, nonché il contestuale lancio dell’attuale ultima versione dell’interfaccia proprietaria One UI con tutte le sue novità (alcune delle quali arriveranno anche su altri dispositivi del brand nel prossimo futuro), l’attenzione della community di appassionati è già rivolta alla prossima major release, la One UI 7.0.

Già da qualche tempo si parla della prossima versione One UI che porterà Android 15 sugli smartphone e sui tablet dell’azienda: abbiamo già avuto modo di reperire alcune timide informazioni al riguardo, abbiamo visto per esempio come la prossima versione dell’interfaccia potrebbe prendere spunto da Samsung Good Lock per una delle sue novità, come potrebbe avere una funzione che “si ispira” a iOS 18, quelli che dovrebbero essere i dispositivi idonei alla ricezione dell’aggiornamento, come Samsung potrebbe introdurre un totale restyling estetico, come l’azienda potrebbe rilasciare a breve la prima Beta, ma abbiamo visto anche alcuni possibili cambiamenti per l’app Fotocamera, oltre ad un’altra possibile funzionalità ispirata ad iOS.

Proprio su questo punto ci concentriamo anche oggi, visto che secondo le ultime indiscrezioni, Samsung sembra intenzionata a prendere ulteriormente spunto da Apple; scopriamo come.

Samsung potrebbe copiare le Live Activities e la Dynamic Island di Apple

Alcuni di voi potrebbero ricordare lo stupore generato durante la presentazione degli iPhone 14 dalla Dynamic Island di Apple e dalle Live Activities, si tratta di due funzionalità che per la prima volta hanno reso maggiormente utile una porzione del display degli smartphone inutilizzata fino a quel momento.

L’idea del colosso di Cupertino è stata buona, tanto da essere stata in seguito copiata da diversi produttori di smartphone Android, seppur in maniera limitata; è bene sottolineare come sul robottino verde alcune funzionalità offerte dalle funzioni menzionate poco sopra sono comunque disponibili attraverso la barra di stato e una migliore gestione delle notifiche, ma è innegabile come agli occhi degli utenti ci siano comunque alcune differenze.

Probabilmente per questo motivo, sembra che anche Samsung (seppur in ritardo rispetto ad altri produttori) abbia deciso di copiare da Apple per introdurre nuove funzionalità simili alla Dynamic Island e alle Live Activities nella prossima One UI 7.0, almeno stando a quanto condiviso dal leaker chunvn8888 sul popolare social network X (ex Twitter).

Al momento non ci sono informazioni dettagliate al riguardo, per quanto Samsung potrebbe provare a realizzare la sua versione di Dynamic Island e Live Activities con One UI 7.0, non è chiaro come potrebbe farlo; le funzionalità originali sviluppate da Apple infatti sfruttavano il ritaglio nel display per le fotocamere e l’hardware Face ID, ma il fatto che il colosso coreano stia implementando qualcosa di simile nella prossima versione dell’interfaccia proprietaria ci porta a pensare che potrebbe non essere collegata ad alcuna componente hardware.

In realtà, ciò potrebbe in parte realizzarsi, Samsung potrebbe infatti implementare alcune funzionalità a livello di interfaccia affinché possano beneficiarne la maggior parte dei dispositivi compatibili con la prossima One UI, per poi magari introdurre apposite componenti hardware nei futuri flagship che potrebbero sfruttare ulteriori funzionalità. Non ci resta che attendere per saperne di più.