Samsung non ha pubblicizzato il suo primo anello intelligente quanto i nuovi smartphone pieghevoli o i nuovi smartwatch. Questo atteggiamento potrebbe indicare che l’azienda ha preferito un’approccio cauto nell’introdurre Samsung Galaxy Ring.

Secondo un rapporto del sito coreano the elec, Samsung inizialmente avrebbe limitato la produzione del Galaxy Ring a 400.000 unità per valutare la reazione dei consumatori prima di investire più soldi e sforzi nel nuovo prodotto.

Ora nuove indiscrezioni suggeriscono che Samsung avrebbe aumentato la produzione del Galaxy Ring del 150%, aggiungendo 600.000 unità quest’anno.

Nel 2024 arriverebbero un milione di Galaxy Ring

Terminata la fase di pre-ordine, Samsung avrebbe deciso che il suo primo anello smart merita ulteriori investimenti, aumentando il numero totale di unità prodotte di 600.000.

Il numero finale di unità prodotte entro la fine dell’anno sarebbe quindi 1 milione, che probabilmente è più o meno lo stesso volume di unità Oura Ring vendute negli ultimi sei anni.

L’accoglienza positiva da parte del mercato ha senso, dato che un gran numero di consumatori sono utenti Galaxy che possono espandere il loro ecosistema già ben rodato.

Samsung Galaxy Ring è disponibile da oggi in alcuni mercati selezionati e il prezzo consigliato per il mercato europeo, prendendo come esempio la Germania, è di 449 euro. L’uscita in Italia è prevista più avanti, ma per ora non sono state comunicate date.