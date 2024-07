Google Chrome è il browser predefinito del colosso di Mountain View, tra le soluzioni simili disponibili è senza dubbio una delle più apprezzate e utilizzate dagli utenti, motivo per cui l’azienda è costantemente impegnata nel miglioramento del software e nell’implementazione di nuove funzioni.

Di recente, tanto per fare qualche esempio, abbiamo visto come Google abbia rivoluzionato Chrome su Android introducendo alcune novità, come il browser continuerà a leggere le pagine Web anche in background, come siano previste revoche automatiche per autorizzazioni siti Web, come sia stato introdotto un nuovo FAB, come l’azienda stia implementando la navigazione predittiva indietro su Android 15, o ancora come sia in preparazione per Android una funzione già disponibile su desktop.

Le novità ciclicamente introdotte da Google nel browser proprietario sono molte, alcuni di voi potrebbero ricordare come lo scorso anno la società abbia riprogettato l’esperienza di download di Chrome sul desktop per rendere più semplice per gli utenti interagire con i download recenti; a tal proposito nelle ultime ore il colosso ha deciso di spiegare ai propri utenti come tutto ciò abbia aumentato la loro sicurezza.

La nuova esperienza di download di Chrome ha aumentato la sicurezza degli utenti

Non è un segreto che ad oggi la sicurezza in ambito informatico sia un aspetto di vitale importanza, Google ne è pienamente consapevole ed è per questo che si prodiga continuamente per fornire sempre maggiori tutele ai propri utenti all’interno dei vari prodotti e servizi offerti; anche la nuova esperienza di download del browser Chrome offre nuove opportunità per garantire maggiore sicurezza, ecco come.

Maggiore contesto e coerenza per gli avvisi

La nuova esperienza di download di Chrome offre agli utenti alcuni strumenti in grado di aumentare il contesto per eventuali avvisi ricevuti riguardo ad un file potenzialmente dannoso, grazie allo spazio aggiuntivo disponibile nella nuova interfaccia utente Google ha sostituito i precedenti messaggi di avviso con altri più dettagliati che forniscono maggiori informazioni.

Gli avvisi di download sono stati resi più comprensibili grazie a due livelli:

File sospetti: triangolo grigio (verdetto di fiducia inferiore, rischio sconosciuto di danno per l’utente)

File pericolosi: segnale di stop rosso (verdetto di elevata affidabilità, rischio elevato di danni per l’utente)

Grazie a questa novità gli utenti possono effettuare la scelta migliore per sé stessi in base alla natura del pericolo e al livello di certezza di Safe Browsing, ciò ha inoltre comportato un cambiamento di comportamento da parte degli utenti che ora ignorano meno avvisi rispetto a quanto accadeva in precedenza.

Più protezione con le scansioni approfondite automatiche

Il browser Chrome chiede agli utenti che attivano la modalità di protezione avanzata di Navigazione sicura di inviare il contenuto dei file sospetti a Navigazione sicura per una scansione approfondita prima di aprire il file, questa tipologia di scansione ha avuto un grande successo aiutando a catturare nuovi malware che Safe Browsing non aveva mai visto prima e file pericolosi ospitati su nuovi siti.

Secondo Google infatti, i file inviati per una scansione approfondita hanno oltre 50 volte più probabilità di essere contrassegnati come malware rispetto ai download in totale, motivo per cui il browser non chiede più agli utenti di inviare i singoli file, ma provvede in autonomia alla loro scansione.

Nuovi meccanismi di protezione contro i file negli archivi crittografati in Chrome

Per quanto le scansioni automatiche approfondite siano utili con i singoli file, sempre più spesso i malware vengono distribuiti in un archivio crittografato (un file .zip, .7z o .rar) protetto da password, che nasconde il contenuto del file da Safe Browsing e da altre scansioni di rilevamento antivirus; per ovviare a ciò Google ha introdotto due nuovi meccanismi di protezione in Chrome.

Considerando che spesso gli aggressori rendono disponibili le password per gli archivi crittografati in luoghi come la pagina da cui è stato scaricato il file o nel nome del file di download, agli utenti con Protezione avanzata, per quel che concerne i download di archivi crittografati sospetti, viene richiesto di immettere la password del file e di inviarla insieme al file a Navigazione sicura, in modo che il file possa essere aperto e possa essere eseguita una scansione approfondita.

Per tutti gli utenti invece che utilizzano la modalità di protezione standard (quella predefinita in Chrome), il download di un archivio crittografato sospetto attiverà anche una richiesta di immissione della password del file, ma in questo caso, sia il file che la password rimangono sul dispositivo locale e solo i metadati del contenuto dell’archivio vengono controllati con Navigazione sicura.

In conclusione, gli sforzi profusi da Google per aumentare la sicurezza degli utenti nell’utilizzo del browser proprietario Chrome sono notevoli, l’azienda lavora costantemente a stretto contatto con Safe Browsing, Google’s Threat Analysis Group e ricercatori di sicurezza di tutto il mondo per ottenere informazioni sulle tecniche utilizzate dagli aggressori, così da fornire strumenti sempre più utili ai propri utenti.