La sicurezza è sempre più importante nel settore della tecnologia e ciò ovviamente riguarda anche i dispositivi basati su Android, soprattutto se si considera quanto vengano usati e i dati sensibili che contengono.

Google Chrome su Android mostra spesso degli avvisi nel momento in cui si scaricano dei file, in particolare quelli .APK, in quanto possono essere effettivamente pericolosi ma alle volte tali avvisi sono inutili o fastidiosi (con il rischio che finiscano per essere sottovalutati).

Alcuni utenti riescono a scaricare questi file bypassando Google Play Protect e l’avviso di sicurezza di Google Chrome e pare che il colosso di Mountain View abbia deciso di ridurre gli avvisi, dando così più importanza a quelli che vengono effettivamente mostrati.

Google Chrome prova a migliorare la sicurezza su Android

Stando a quanto si apprende da un commit su Chromium, il team di Google sta lavorando per mostrare meno avvisi inutili nel caso in cui gli utenti abbiano attivato Google Play Protect.

In sostanza, l’attuale avviso che informa gli utenti che un file potrebbe essere dannoso, mostrato nel momento in cui si scarica un file APK sul dispositivo Android da Google Chrome. (ciò anche se il servizio Google Play Protect è abilitato), con le modifiche a cui sta lavorando il colosso di Mountain View non dovrebbe più essere visualizzato.

Una volta che la novità sarà implementata, se si scarica un file e non si è ancora scelta una posizione, non si vedrà l’avviso relativo alla sua possibile pericolosità mentre se il Google Play Protect non è abilitato gli avvisi verranno mostrati e, una volta completato il download, Google Chrome chiederà di attivare Google Play Protect per un ulteriore livello di sicurezza.

Al momento non vi sono informazioni su quando questa novità verrà implementata per tutti gli utenti.