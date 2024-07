Pare che il team di Google abbia deciso di frenare un cambiamento che avrebbe reso più difficile tracciare gli utenti su diversi siti Web per mostrare loro degli annunci mirati.

Dopo anni di test, pianificazioni e ritardi, il colosso di Mountain View ha reso noto di avere messo da parte un piano per disattivare su Google Chrome il tracciamento dei cookie di terze parti per impostazione predefinita, come fanno già i browser concorrenti Safari e Firefox.

Un’importante modifica in vista per Google Chrome

Così come ci ha tenuto a spiegare Antonio Chavez, VP di Privacy Sandbox, il colosso di Mountain View ha sviluppato Privacy Sandbox con l’obiettivo di trovare delle soluzioni innovative che siano in grado di migliorare in modo significativo la privacy online, preservando al tempo stesso l’attuale sistema di Internet supportato dalla pubblicità (con le esigenze delle aziende di raggiungere i loro potenziali clienti).

In questi mesi il team di Google ha ricevuto tantissimi feedback da diversi fruitori dei suoi servizi, dai comuni utenti agli editori, dagli enti regolatori agli sviluppatori Web e tali contributi hanno aiutato il colosso statunitense a creare delle soluzioni che mirano a supportare un mercato competitivo, incoraggiando l’adozione di tecnologie che migliorano la privacy.

Ebbene, sulla base di tali feedback Google ha deciso di mutare l’approccio alla questione privacy per dare agli utenti più potere: invece di disattivare automaticamente i cookie di terze parti, l’idea del colosso di Mountain View è quella di introdurre una nuova esperienza in Google Chrome che consenta alle persone di fare una scelta consapevole (con la possibilità di modificarla in qualsiasi momento).

Google precisa che al momento sta valutando questo nuovo approccio con gli enti regolatori, aggiungendo che fornirà ulteriori dettagli quando sarà pronta ad implementarlo in Google Chrome.