I vari team di sviluppatori in seno al colosso di Mountain View lavorano senza sosta nel miglioramento dei vari prodotti e servizi offerti da Google ai propri utenti, l’azienda vanta infatti un portafoglio di software che necessitano costantemente di essere attenzionati, così da poter beneficiare di tutta una serie di nuove funzionalità.

Tra i vari software della società figura anche Google TV, il sistema operativo sviluppato dal colosso di Mountain View che anima televisori, TV box, oltre ovviamente alle Chromecast con Google TV dell’azienda; negli ultimi tempi la piattaforma ha ricevuto alcune novità, come l’introduzione della funzionalità Fast Pair, la prossima aggiunta di una funzione per trovare il telecomando, l’introduzione dei tag tematici per consigliare contenuti agli utenti, ma ha anche subito alcuni strani bug come l’interruzione della visualizzazione di consigli e annunci, limitandosi alla visualizzazione delle applicazioni installate sul dispositivo.

Nelle ultime ore l’azienda ha annunciato, con un post sul blog di supporto ufficiale, un ulteriore cambiamento in arrivo sulla piattaforma; scopriamo di cosa si tratta.

A breve non potrete più acquistare film e programmi da Google TV

Come anticipato in apertura, è stata la stessa azienda ad annunciare un cambiamento in arrivo per la piattaforma Google TV, si tratta di qualcosa che agli occhi della società probabilmente semplifica l’esperienza d’uso degli utenti (almeno quella generale considerando i vari servizi disponibili), ma che di fatto castra le funzionalità della piattaforma.

Big G ha quindi deciso di “semplificare” il modo in cui gli utenti acquistano film e programmi TV su Google TV, la piattaforma non consentirà più di effettuare acquisti; YouTube diventa quindi di fatto l’unico servizio da cui gli utenti possono acquistare i contenuti di loro gradimento.

Con queste modifiche, non potrai più acquistare episodi e stagioni TV da Google TV sui dispositivi Google TV, sui dispositivi Android TV e sull'app Google TV Mobile.* Puoi continuare ad acquistare programmi TV da YouTube, a seconda della disponibilità nel tuo Paese. Potrai comunque accedere a tutti i film e programmi TV acquistati in precedenza (inclusi noleggi attivi e intere stagioni TV, indipendentemente da dove è stato effettuato l'acquisto) sui dispositivi Google TV, sui dispositivi Android TV, sull'app mobile Google TV per Android e sull'app iOS e su YouTube. Tuttavia, da ora in poi, tutti i programmi TV acquistati su YouTube dopo oggi saranno accessibili solo tramite l'app YouTube o su YouTube.

Fortunatamente, come potete notare, i contenuti già acquistati non andranno persi e continueranno ad essere fruibili tramite tutte le piattaforme, anche tramite Google TV. La modifica in questione è attualmente in fase di implementazione e continuerà per le prossime settimane.

Non è chiaro per quale motivo Google abbia preso questa decisione ma, conoscendo l’azienda, potrebbe trattarsi dei primi passi per dismettere completamente l’app mobile di Google TV; non ci resta che attendere per saperne di più.