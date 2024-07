Si avvicina l’appuntamento con le Olimpiadi, che quest’anno si svolgono in Francia, a Parigi per l’esattezza, e per qualcuno, complici anche i cambi di standard televisivi, potrebbe essere l’occasione perfetta per acquistare un nuovo televisore. Le soluzioni più gettonate in questo periodo sono sicuramente le smart TV con Google TV, in quanto offrono la possibilità di avere, oltre alla classica TV, anche l’accesso a tutti i servizi di streaming, oltre alle principali applicazioni che siamo abituati a utilizzare anche sullo smartphone.

Il panorama è vasto e oggi vogliamo darvi una mano nella scelta parlandovi di METZ MQD7500Z, una smart TV con schermo QLED e un rapporto prezzo prestazioni decisamente elevato. Senza nulla togliere agli altri produttori più rinomati, parliamo di un brand tedesco, che da sempre è sinonimo di qualità e affidabilità.

Abbiamo avuto modo di provare questo modello nelle ultime settimane, mettendolo alla prova in varie situazioni (tra cui la visione dei campionati europei di calcio che si chiudono proprio oggi). È quindi giunto il momento di parlarvene in maniera dettagliata nella nostra recensione completa.

Caratteristiche e materiali

Nonostante di fatto faccia parte dei modelli QLED entry level del brand, questa METZ MQD7500Z non sfigura assolutamente dl punto di vista tecnico. Il pannello QLED da 65 pollici utilizza una tecnologia Quantum Dot Pro e ha una risoluzione 4K Ultra HD (3840 x 2160 pixel), con supporto alle tecnologie HDR, HDR10, HLD e Dolby Vision. Manca un refresh rate elevato, ma nell’uso quotidiano è una cosa che non ha mai creato problemi, nemmeno nella visione di scene molto movimentate. I neri ovviamente solo assoluti e il pannello presenta un’ottima uniformità di illuminazione, senza zone più scure.

Le cornici laterali e quella superiore sono sostanzialmente assenti, solo quella inferiore è leggermente pronunciata, ma è decisamente difficile fare meglio di così. Convincente il supporto, che si assembla facilmente con un cacciavite: è realizzato interamente in metallo e offre un appoggio molto stabile, senza risultare particolarmente ingombrante.

Il pannello ha una luminosità di 390 candele/metro quadro, con un tempo di risposta (GTG) di 8 millisecondi, dati che si traducono in una luminosità sempre adeguata e in una risposta convincente, senza che siano visibili fastidiosi effetti scia o strani aloni, anche guardando i film d’azione più frenetici. La parte audio può contar su due speaker stereo da 10 watt ciascuno, per una potenza complessiva di 20 watt, con supporto a Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos e dts Studio Sound. L’unica cosa da segnalare è relativa ai bassi, non particolarmente potenti, ma vista la presenza della connettività Bluetooth (bidirezionale) è possibile collegare una soundbar e ottenere un suono più corposo, magari per i film più interessanti. Nel complesso comunque l’esperienza audio è molto buona, decisamente superiore rispetto a una normale TV di fascia bassa.

Parlando di connettività questa METZ MQD7500Z dispone di ben tre porte HDMI con funzione CEC, una delle quali con tecnologia ARC, due porte USB per il collegamento di dischi esterni, una porta RJ45 per il collegamento a una rete cablata, un’uscita ottica S/PDIF, uscita audio analogica e ingresso AV cinch. Per quanto riguarda la connettività senza fili invece, oltre al Bluetooth è disponibile la connettività WiFi 802.11 ac dual band, per collegarsi anche alle reti a 5 GHz. Ottima la stabilità della connessione, così come quella Bluetooth, collegando un paio di cuffie e provando ad allontanarsi.

La TV è dotata di ricevitore DVB-C/T2/S2, con decodifica HEVC (H.265)per ricevere sia i canali del digitale terrestre di nuova generazione sia i servizi satellitari come tivùSat. A questo proposito è presente uno slot CI per alloggiare una CAM per accedere ai servizi satellitari. Delle funzioni di sintonia vi parleremo tra poco, prima concludiamo la parentesi sulla dotazione che include un telecomando Bluetooth.

Una soluzione molto comoda, che vi evita di dover puntare il telecomando verso la TV per utilizzarlo, a tutto vantaggio della comodità d’uso. A differenza di altre TV, che utilizzano un telecomando compatto, METZ ha incluso un telecomando decisamente completo, con i tasti numerici per la gestione dei canali e alcuni tasti dedicati all’attivazione dei principali servizi in streaming.

Il sistema operativo è Google TV, che include il Play Store per installare le app che siete abituati a utilizzare su smartphone e tablet, con tanto di assistente vocale, attivabile tramite l’apposito tasto sul telecomando. La cover posteriore, così come le cornici laterali, sono realizzate in plastica nera, di buona qualità, con un assemblaggio decisamente impeccabile, senza gap tra schermo e cornice con una sensazione di solidità davvero accentuata. La base, come accennato in precedenza, è in robusto metallo.

Prestazioni convincenti

La configurazione iniziale è decisamente semplice e suddivisa in due parti, che possono essere completate in tempi diversi. Una parte riguarda espressamente Google TV, con l’accesso al proprio account Google reso molto semplice, soprattutto utilizzando uno smartphone per velocizzare il login. Trovate già preinstallati i principali servizi di streaming, e l’accesso a ciascuno di essi può avvenire sfruttando i dati memorizzati nell’account Google. Nel nostro caso abbiamo effettuato l’accesso a Prime Video, Netflix, TimVision e Disney+ senza particolari difficoltà, e in meno di 5 minuti l’intera interfaccia era pronta. Al termine della prima configurazione abbiamo anche effettuato un aggiornamento del sistema operativo, operazione che si è conclusa in circa 15 minuti, dopodiché la TV.

La configurazione della classica TV è altrettanto semplice, basta scegliere se configurare il digitale terrestre o un servizio satellitare. Nel nostro caso abbiamo scelto tivùSat (la TV dispone del bollino lativù, quindi è in grado di ordinare automaticamente i canali). La configurazione è decisamente facile, l’utente deve semplicemente indicare il servizio, verificare che le impostazioni relative al satellite e alle frequenze siano corrette e avviare la scansione. In un paio di minuti i sono stati trovati i canali satellitari ed è stato possibile iniziare a guardare anche la TV.

Anche con le impostazioni standard, che attivano la modalità Eco al fine di ridurre i consumi, lo schermo è particolarmente luminoso e l’audio coinvolgente. È comunque possibile scegliere tra diverse preimpostazioni video, dedicate alla visione di film, eventi sportivi o altro, oppure regolare manualmente i vari aspetti fino a raggiungere le prestazioni preferite.

In queste settimane abbiamo messo alla prova la TV METZ con diversi tipi di contenuti, film in 4K, film in fullHD, serie TV, film di animazione, eventi sportivi e canali TV, sia in HD che in risoluzione standard e l’impressione è sempre stata molto positiva. Ottimo bilanciamento dei colori, resa cromatica superlativa, nessun effetto scia fastidioso e una sensazione di fluidità davvero convincente, sia nell’utilizzo della TV classica sia nelle funzioni smart.

Il passaggio da un servizio di streaming all’altro è sempre rapido e la connessione WiFi stabile e veloce, senza che si siano mai verificati fenomeni di buffering o ritardi nella trasmissione. La visione di contenuti in altissima definizione e di quello con alta gamma dinamica è decisamente sorprendente, grazie anche al processore di immagini Chameleon Extreme 2.0 che restituisce immagini sempre nitide e dettagliate, senza che i colori appaiano innaturali, con ogni dettaglio ben distinguibile.

Anche la riproduzione di film con ambientazioni molto scure non ha mai creato problemi, i neri sono molto profondi ma i dettagli emergono immediatamente e anche ad angoli elevati la qualità dell’immagine rimane molto alta, senza variazioni di colore.

Molto buono anche l’audio, al quale manca solo un po’ di corpo sui bassi, ma è un limite del tipo di speaker installati. In ogni caso siamo ben al di sopra della media in questa categoria di prodotti, dove è facile trovare speaker di scarsa qualità. Abbiamo provato a collegare una soundbar con risultati davvero convincenti, ma bastano anche un buon paio di cuffie per avere una qualità superlativa senza disturbare i vicini.

Una soluzione impeccabile

Anche se il marchio METZ Blue è nato solo nel 2018, l’azienda tedesca ha oltre 80 anni di attività alle spalle e può quindi considerarsi solida e affidabile. In un mercato dinamico e in costante evoluzione, MEZT Blue ha saputo dimostrarsi più reattiva rispetto a molti altri brand blasonati, che hanno puntato su soluzioni proprietarie per quanto riguarda il sistema operativo.

Il brand tedesco ha preferito puntare su Google TV, una soluzione solida e affidabile, conosciuta dagli utenti e in grado di garantire una elevata compatibilità con altri dispositivi, oltre alla possibilità di trasformare la TV in un vero e proprio centro di controllo per la casa sfruttando l’assistente vocale di Google.

Uno dei segni distintivi delle smart TV METZ Blue è l’attenzione al bilanciamento tra tecnologia e design, con televisori dal design minimalista ma in grado di catturare l’attenzione per la cura nei dettagli, anche quelli all’apparenza più insignificanti. L’acquisizione del brand da parte di Skyworth ha consentito al brand di espandersi su scala globale, potendo contare sull’innovazione tecnologica proposta dal player cinese.

Il risultato è un prodotto completamente assemblato in Europa, con standard qualitativi molto elevati e con la miglior tecnologia presente sul mercato e resa disponibile anche sulla fascia media del mercato.

In conclusione

Siamo arrivati alle conclusioni finali che non possono che essere positive. METZ MQD7500Z è una smart TV di ottima qualità, soprattutto in relazione al prezzo a cui viene proposta. Al netto di un comparto audio che manca di potenza sui bassi, ha tutto quello che serve per offrire un’esperienza coinvolgente e appagante. La scelta di utilizzare Google TV è un plus impagabile, visto che rende semplice la configurazione dei servizi di streaming e l’utilizzo di applicazioni che siamo abituati a utilizzare su smartphone e tablet.

Pro: pannello molto luminoso



Google TV



semplice da configurare Contro: bassi poco presenti