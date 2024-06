Al Computex 2024 di questa settimana ASUS ha annunciato un monitor che si adatta alla creazione di contenuti professionali e all’intrattenimento. ASUS ZenScreen Smart MS27UC è un monitor IPS UHD da 27 pollici e il primo monitor intelligente Google TV di ASUS che offre intrattenimento senza PC.

Il monitor supporta la tecnologia display wireless ed è dotato di altoparlanti Harman Kardon da 5 W integrati, inoltre consente lo streaming live multipiattaforma e l’accesso a migliaia di app tramite Google Play Store.

ASUS ZenScreen Smart MS27UC è un monitor 4K da 27 pollici con Google TV

Il nuovo monitor ASUS offre una connettività completa grazie alla presenza di HDMI 2.0, DisplayPort 1.4, USB Type-C (PD 90 W), porte USB Hub, Wi-Fi dual-band e Bluetooth 5.0.

La versatilità del monitor è data anche dal vano posteriore dove è possibile riporre la tastiera, il mouse e il telecomando incluso per Google TV a seconda dell’utilizzo produttivo o di intrattenimento.

Il telecomando sembra essere dotato di un microfono per l’input vocale, ma non è chiaro quale sia il chipset che anima questo monitor.

Sul fronte del software è presente Android 11 e anche un’app di ASUS per trasmettere su YouTube, Facebook, Twitch e altri servizi contemporaneamente. Al momento non abbiamo dettagli in merito a prezzi e disponibilità di questo monitor.