State cercando nuove cuffie true wireless da abbinare al vostro smartphone Android, ma non volete accontentarvi di un modello economico? Allora in queste ore è disponibile una proposta che potrebbe fare al caso vostro: su Amazon e da Unieuro ci sono le Google Pixel Buds Pro in super offerta in varie colorazioni, a prezzi persino inferiori rispetto a quelli del recente Prime Day. Vediamo come approfittarne subito.

Google Pixel Buds Pro in super offerta su Amazon e da Unieuro

Per chi non le conoscesse, le Google Pixel Buds Pro sono il modello di punta della casa di Mountain View e risultano tra le cuffie wireless più smart attualmente a disposizione sul mercato. Parliamo di un prodotto con una qualità audio più elevata rispetto alle sorelle minori Pixel Buds-A. Offrono cancellazione attiva del rumore (ANC) con chip audio a 6 core personalizzato, che esegue algoritmi sviluppati e ottimizzati da Google stessa; grazie all’isolante Silent Seal per una migliore adesione alle orecchie e ai sensori integrati per misurare la pressione sonora sul canale auditivo, offrono un maggiore comfort di ascolto e una più efficiente riduzione dei rumori esterni.

Le cuffie Google offrono poi Volume EQ per l’aggiustamento dell’audio, la connettività Multipoint per passare automaticamente tra gli ultimi due dispositivi Bluetooth collegati (smartphone, tablet, TV e non solo), Google Assistant e una modalità trasparenza, utile per far passare i suoni esterni (per quei momenti nei quali l’isolamento potrebbe essere pericoloso, come in mezzo al traffico). Nessun problema per gli allenamenti, grazie alla certificazione IPX4 che protegge dagli spruzzi d’acqua. Lato autonomia, Google promette fino a 11 ore di ascolto con ANC spento o fino a 7 ore con ANC attivato.

Le Google Pixel Buds Pro hanno fatto il loro debutto al prezzo consigliato di 229 euro, ma in queste ore potete acquistarle a 129,99 euro, con uno sconto di circa 100 euro in varie colorazioni: nel momento in cui stiamo scrivendo, su Amazon sono rimaste solo nella colorazione Azzurro cielo, mentre sul sito Unieuro potete trovarle anche nelle versioni Grigio antracite e Grigio creta. Se siete interessati non dovete fare altro che seguire uno dei link qui in basso, mentre per indecisioni potete consultare la nostra recensione.