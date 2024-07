In attesa del lancio ufficiale, in programma per venerdì 19 luglio, in Rete continuano ad emergere ulteriori anticipazioni su Xiaomi MIX Fold 4, atteso nuovo smartphone pieghevole del colosso cinese.

Ebbene sì, Xiaomi ha deciso che è arrivato il momento di lanciare una nuova generazione di telefoni pieghevoli, anche per tenere testa a Samsung, attuale azienda leader in questo specifico settore.

Le ultime anticipazioni su Xiaomi MIX Fold 4

Così come spesso avviene, il team di Xiaomi ha iniziato a pubblicare alcune immagini che mettono in risalto dei particolari relativi al design del nuovo smartphone pieghevole dell’azienda, così da alzare l’hype.

Xiaomi MIX Fold 4 potrà contare su un ampio display pieghevole interno mentre sulla parte posteriore il modulo fotografico principale, realizzato in collaborazione con Leica, sarà posizionato in un modulo di grandi dimensioni (praticamente va quasi da un lato all’altro della scocca).

Per quanto riguarda il design, il team di ingegneri di Xiaomi ha lavorato duramente per riuscire a realizzare un dispositivo curato sin nei minimi particolari, contenendo il peso (dovrebbe essere pari a 226 grammi) e lo spessore (la scocca non dovrebbe superare i 9,47 mm).

Ricordiamo che, stando alle indiscrezioni che si sono susseguite sino a questo momento, Xiaomi MIX Fold 4 dovrebbe essere animato da un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, ossia quella che è la migliore CPU al momento disponibile sul mercato.

Ed ancora, tra le caratteristiche principali dello smartphone dovremmo trovare anche una fotocamera primaria da 50 megapixel (con la tecnologia Leica Summilux), una batteria da oltre 5.000 mAh con supporto alla ricarica in modalità wireless e una scocca con certificazione IPX8.

L’esordio sul mercato di Xiaomi MIX Fold 4 avverrà in Cina mentre al momento non è chiaro se lo smartphone arriverà anche in Europa. Sarà interessante scoprire in quale fascia di prezzo si andrà a posizionare.

* * * Nell’immagine di copertina Xiaomi MIX Fold 3