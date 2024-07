La scorsa settimana Samsung ha presentato la One UI 6.1.1 insieme ai nuovi smartphone pieghevoli Galaxy Z Flip6 e Z Fold6 e alcune delle nuove funzionalità delle nuova One UI arriveranno anche sui dispositivi Galaxy meno recenti.

Una di queste è AstroPortrait che arriverà presto sulle serie Samsung Galaxy S23 e Galaxy S24 grazie all’aggiornamento dell’app Expert RAW.

La modalità AstroPortait consente di catturare immagini in cui il volto di una persona appare a fuoco, mentre lo sfondo con il cielo notturno è sfocato.

In queste immagini, il cielo viene catturato con un’esposizione lunga, in modo che le stelle, i pianeti e gli altri corpi celesti appaiano più luminosi e nitidi.

AstroPortait arriverà anche sulle serie Samsung Galaxy S23 e S24

Samsung ha annunciato che la funzionalità AstroPortrait a breve diventerà disponibile per Samsung Galaxy S23, S23+, S23 Ultra e per Galaxy S24, S24+ e S24 Ultra.

La nuova funzionalità sarà disponibile tramite l’app Expert RAW e potrebbe essere attivata dopo l’aggiornamento basato su One UI 6.1.1, ma poiché Samsung rilascia aggiornamenti x.1.1 solo per i suoi tablet e smartphone pieghevoli, l’aggiornamento basato su One UI 6.1.1 per le serie Galaxy S23 e Galaxy S24 potrebbe essere etichettato come One UI 6.1.

Sembra che la modalità AstroPortait sia compatibile solo con i dispositivi di fascia alta dotati di processori Exynos 2400, Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy o Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy. Purtroppo non sembra che la nuova funzionalità verrà rilasciata per Samsung Galaxy Z Flip5 e Z Fold5.