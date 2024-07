I nuovissimi Samsung Galaxy Z Fold6 e Galaxy Z Flip6 portano con sé l’altrettanto nuovo sistema operativo One UI 6.1.1. Questo nuovo aggiornamento introduce in particolare diverse migliorie, che vanno ad interessare soprattutto il comparto fotocamere e l’integrazione con Galaxy AI, la nuova intelligenza artificiale realizzata da Samsung, e che saranno presto disponibili sui dispositivi attuali.

One UI 6.1.1: i modelli interessati dalle nuove funzionalità

Partiamo prima di tutto dalle novità relative al comparto fotocamere: la funzionalità di Auto Zoom presente su Galaxy Z Flip 6, che consente di zoomare automaticamente quando si registra nella modalità Flex, sarà presto disponibile anche per il precedente Samsung Galaxy Z Flip5.

Passiamo poi alla possibilità di condividere in maniera pressoché istantanea i video in slow-motion, senza necessariamente salvarli come file separati: la funzione sarà disponibile in futuro rispettivamente per Galaxy Z Fold5, Galaxy Z Flip5, Galaxy S23 e la serie Galaxy Tab S9. Lo stesso dicasi per le funzionalità di intelligenza artificiale rigenerativa, come per esempio Portrait Studio, Live Effect e Sketch to Image arriveranno presto su Galaxy Z Flip4 e Galaxy Z Fold4 e Fold5, Galaxy S22, S23 e S24, Galaxy S23 FE e infine Galaxy Tab S8 e S9.

Terminiamo infine con Motion Clipper, un particolare strumento che consente di realizzare GIF animate di oggetti o persone in una foto in movimento, che sarà disponibile sui dispositivi sopracitati. Oltre a questo sarà poi presente l’editor per foto in formato RAW, che consente di modificare i file DNG all’interno del Galaxy Photo Editor, sarà disponibile per tutti i dispositivi citati poco fa, a esclusione di Samsung Galaxy S23 FE.

Al momento non conosciamo ancora un periodo preciso di rilascio del nuovo aggiornamento One UI per gli altri modelli di smartphone, nonostante la conferma del suo arrivo: pertanto non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti da parte di Samsung, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane o mesi a venire.