Si chiama Google Vids ed è la nuova interessante soluzione studiata dal team di sviluppatori del colosso di Mountain View per sfruttare le potenzialità offerte dall’intelligenza artificiale.

Alla fine dello scorso mese Google ha avviato i test pubblici e gratuiti di questo nuovo servizio, che adesso è anche entrato a far parte della piattaforma Workspace Labs.

Google Vids muove i primi passi

Così come viene spiegato dal colosso di Mountain View, Google Vids è un’applicazione per la creazione di video basata sull’intelligenza artificiale, appositamente progettata per un utilizzo in ambito lavorativo e profondamente integrata con la popolare suite Google Workspace.

In pratica, Google Vids consente agli utenti di trascinare documenti, diapositive, voci fuori campo e registrazioni di video in una sorta di timeline, in modo da poter creare un video di presentazione che può poi essere condiviso con i propri colleghi.

Gli utenti possono realizzare i contenuti desiderati sfruttando gli appositi modelli di alta qualità messi a disposizione dal nuovo servizio o, meglio ancora, affidandosi a Google Gemini, chiedendo all’assistente un aiuto per ottenere una prima bozza su cui lavorare.

Ovviamente ci sarà bisogno di mettere all’opera la propria creatività ma non mancheranno i suggerimenti e una vasta libreria di contenuti da sfruttare per rendere il video di presentazione efficace, il tutto senza la necessità di uscire da Workspace.

Ora che Google Vids è stato reso disponibile nella preview di Workspace Labs, gli amministratori di Workspace possono scegliere di far provare ai propri utenti questo nuovo servizio per la realizzazione di video con l’aiuto dell’intelligenza artificiale.

Per ulteriori informazioni su Google Vids vi rimandiamo alla sezione dedicata sul sito di Workspace (la trovate seguendo questo link).