Negli ultimi giorni sono trapelate le configurazioni e i prezzi per la Francia dei prossimi smartphone della serie Google pixel 9.

Purtroppo sembra che non saranno solo i nuovi smartphone a costare di più, poiché i rincari riguarderebbero anche Google Pixel Watch 3.

Dealabs riporta i presunti prezzi per l’Europa della prossima gamma di smartwatch Google e l’aumento di prezzo sarebbe tutt’altro che trascurabile per i modelli LTE.

Google Pixel Watch 3 XL partirebbe da 449 euro

Secondo quanto riportato il prezzo di Google Pixel Watch 3 da 41 mm in versione Wi-Fi rimarrebbe di 399 euro, mentre la versione LTE tramite eSIM quest’anno costerebbe 499 euro, ben 100 euro in più.

Il nuovo Google Pixel Watch 3 XL da 45 mm costerebbe 449 euro in versione Wi-Fi, mentre per la versione LTE bisognerebbe sborsare ben 549 euro.

Quest’anno il gigante del Web dovrebbe lanciare i suoi nuovi smartphone Google con un buon mese di anticipo rispetto al passato, in quanto l’azienda ha fissato la data del prossimo evento Made by Google per il 13 agosto, dove lancerà anche la nuova gamma di smartwatch Pixel Watch 3.

In copertina: Google Pixel Watch 2