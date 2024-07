Quest’anno il gigante del Web dovrebbe lanciare i suoi nuovi smartphone Google con un buon mese di anticipo rispetto al passato, in quanto l’azienda ha fissato la data del prossimo evento Made by Google per il 13 agosto.

Tuttavia ora sono appena trapelate le configurazioni e i prezzi per la Francia dei prossimi smartphone della serie Google pixel 9.

Come da ultime indiscrezioni, quest’anno ci sarebbero quattro modelli di smartphone Google Pixel. Ecco i presunti prezzi di tutte le varianti della gamma.

Spuntano i prezzi europei della gamma Google Pixel 9

Google Pixel 9 nelle 4 colorazioni Obsidian, Porcelain, Cosmo e Mojito per tutte le configurazioni di memoria:

128 GB – Prezzo 899 euro

256 GB – Prezzo 999 euro

Google Pixel 9 Pro:

128 GB: nero, nocciola, verde e rosa – Prezzo 1.099 euro

256 GB: nero, nocciola, verde e rosa – Prezzo 1.199 euro

512 GB: nero, nocciola, verde – Prezzo 1.329 euro

Google Pixel 9 Pro XL (nome da confermare) :

128 GB: nero, nocciola, verde – Prezzo 1.199 euro

256 GB: nero, nocciola, verde e rosa – Prezzo 1.299 euro

512 GB: nero , nocciola – Prezzo 1.429 euro

, nocciola – Prezzo 1 TB: nero – Prezzo: 1689 euro

Google Pixel 9 Pro Fold (nome da confermare): Disponibile nelle due colorazioni nero e nocciola per tutte le configurazioni:

256 GB – Prezzo 1.899 euro

512 GB – Prezzo 2.029 euro

Se saranno questi i prezzi in Europa, i modelli Pixel 9 Pro e Pixel 9 Pro Fold generalmente non subiscono alcun aumento di prezzo, mentre i modelli Pixel 9 Pro da 256 GB e 512 GB subiscono un leggero rincaro nell’ordine dei 30 – 40 euro rispetto a Pixel 8 Pro.

La brutta notizia riguarderebbe i prezzi di Google Pixel 9 che se confrontati con quelli di Google Pixel 8 subiscono un aumento che va da 100 a 140 euro per i modelli da 128 GB e 256 GB.

Tuttavia Google è notoriamente di manica larga nei preordini che accompagnano il lancio dei suoi nuovi smartphone Android.