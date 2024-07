Mancano poche ore al Galaxy Unpacked estivo, durante il quale conosceremo i nuovi pieghevoli (e non solo), ma se siete più propensi agli smartphone “tradizionali”, sappiate che sul Samsung Shop Online ci sono nuove offerte per Samsung Galaxy S24, Samsung Galaxy S24+ e Samsung Galaxy S24 Ultra grazie a un coupon.

Samsung Galaxy S24, S24+ e S24 Ultra con doppio sconto sullo Shop Online ufficiale

Sul Samsung Shop Online rimane disponibile il coupon GALAXYS24 di cui vi abbiamo parlato qualche giorno fa, con una proroga e piccole modifiche negli sconti, ma viene proposto qualcosa di meglio: con il coupon GALAXY4U, invece di poter contare su ribassi a partire da 80 euro per arrivare a 250 euro (in base al modello e alla versione), potete ottenere uno sconto del 20% fino al 9 luglio 2024 su tutta la serie, con ribassi tra i 197,80 euro e i 371,80 euro.

Come probabilmente saprete, Samsung Galaxy S24, Galaxy S24+ e Galaxy S24 Ultra si distinguono sotto diversi punti di vista: i primi due sono i più “simili”, e possono contare sul SoC Exynos 2400, oltre che su una tripla fotocamera posteriore con sensore principale grandangolare da 50 MP, sensore ultra-grandangolare da 12 MP e teleobiettivo da 10 MP con zoom ottico 3x; il display è in entrambi i casi un Dynamic AMOLED 2X, ma varia nella diagonale (6,2 o 6,7 pollici), con conseguenze sulla capacità della batteria (4000 o 4900 mAh).

Il modello di punta è Galaxy S24 Ultra, l’unico della serie a poter contare sul SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy e su una quadrupla fotocamera posteriore, composta da un sensore sensore principale grandangolare da 200 MP, un sensore ultra-grandangolare da 12 MP, un teleobiettivo da 50 MP con zoom ottico 5x e un teleobiettivo da 10 MP con zoom ottico 3x. La batteria in questo caso sale a 5000 mAh.

La serie ha fatto il suo esordio sul mercato italiano lo scorso gennaio con One UI 6.1, Android 14 e le funzionalità Galaxy AI, con la promessa di ben sette anni di aggiornamenti, sia per le versioni di Android sia per le patch di sicurezza. Proprio nelle prossime settimane è atteso un importante aggiornamento, che dovrebbe portare le novità della One UI 6.1.1 (al debutto su Galaxy Z Flip6 e Galaxy Z Fold6) e miglioramenti per il comparto fotografico.

Fino al 9 luglio 2024 (salvo proroghe) è disponibile sul Samsung Shop Online il coupon GALAXY4U, che consente di acquistare tutti i modelli e le versioni dei Samsung Galaxy S24 con uno sconto del 20%. I coupon non è cumulabile con altri codici sconto, ma effettuando l’acquisto tramite la Samsung Shop App potete aggiungere uno sconto del 5% direttamente nel carrello. Abbinando questi due ribassi potete acquistare Galaxy S24, Galaxy S24+ e Galaxy S24 Ultra a partire da rispettivamente 706 euro, 903 euro e 1139 euro.

Se siete interessati potete procedere seguendo i link qui sotto (anche con l’app), mentre per indecisioni potete consultare le nostre recensioni più in basso (e più su).

Acquista Samsung Galaxy S24 Ultra in offerta sul Samsung Shop Online

Acquista Samsung Galaxy S24 in offerta sul Samsung Shop Online

Acquista Samsung Galaxy S24+ in offerta sul Samsung Shop Online