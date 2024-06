Il conto alla rovescia per il nuovo Galaxy Unpacked è ufficialmente partito, ma Samsung non si dimentica degli smartphone attualmente in commercio, anzi: in attesa di conoscere la nuova serie Galaxy Z, sul Samsung Shop Online torna disponibile in queste ore un codice sconto molto apprezzato, stavolta valido fino al 1° luglio 2024. Vediamo come sfruttarlo per ottenere fino a 200 euro di sconto.

Fino a 200 euro di sconto sui Samsung Galaxy S24 con questo coupon

Sul Samsung Shop Online torna disponibile il coupon GALAXYS24, utilizzabile per l’acquisto di Galaxy S24, Galaxy S24+ o Galaxy S24 Ultra in determinate versioni. Come probabilmente saprete, i tre modelli si distinguono sotto diversi punti di vista: i primi due sono i più “simili”, e possono contare sul SoC Exynos 2400, oltre che su una tripla fotocamera posteriore con sensore principale grandangolare da 50 MP, sensore ultra-grandangolare da 12 MP e teleobiettivo da 10 MP con zoom ottico 3x; il display è in entrambi i casi un Dynamic AMOLED 2X, ma varia nella diagonale (6,2 o 6,7 pollici), con conseguenze sulla capacità della batteria (4000 o 4900 mAh).

Il flagship dei flagship è Galaxy S24 Ultra, l’unico della serie a poter contare sul SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy e su una quadrupla fotocamera posteriore, composta da un sensore sensore principale grandangolare da 200 MP, un sensore ultra-grandangolare da 12 MP, un teleobiettivo da 50 MP con zoom ottico 5x e un teleobiettivo da 10 MP con zoom ottico 3x. La batteria in questo caso sale a 5000 mAh.

L’intera serie Galaxy S24 ha debuttato lo scorso gennaio con One UI 6.1, Galaxy AI e Android 14, e può contare sulla promessa di un supporto software da record: sono 7 gli anni di aggiornamenti previsti da Samsung, sia per le versioni di Android sia per le patch di sicurezza.

Fino al 1° luglio 2024, sul Samsung Shop Online è possibile sfruttare il coupon GALAXYS24, da digitare nel campo dedicato ai codici promozionali in fase di acquisto; quest’ultimo dà diritto a uno sconto di 50, 100, 150, 180 o 200 euro sull’acquisto di uno dei modelli della gamma Galaxy S24, più precisamente:

200 euro di sconto su Galaxy S24 Ultra 256 GB

su Galaxy S24 Ultra 256 GB 180 euro di sconto su Galaxy S24+ 512 GB

su Galaxy S24+ 512 GB 150 euro di sconto su Galaxy S24+ 256 GB

su Galaxy S24+ 256 GB 50 euro di sconto su Galaxy S24 256 GB

su Galaxy S24 256 GB 50 euro di sconto su Galaxy S24 128 GB

su Galaxy S24 128 GB 150 euro di sconto su Galaxy S24 Ultra 1 TB (dal 27 giugno )

su Galaxy S24 Ultra 1 TB (dal ) 100 euro di sconto su Galaxy S24 512 GB (dal 27 giugno)

Come sempre, il coupon non è cumulabile con altri codici sconto, ma può essere sommato a eventuali altri sconti effettuati da Samsung all’interno del carrello, come ad esempio quello del 5% applicato agli acquisti tramite Samsung Shop App. Se siete interessati all’acquisto o volete dare un’occhiata sul Samsung Shop Online potete seguire i link qui in basso, anche sfruttando l’app.

Acquista Samsung Galaxy S24 e Galaxy S24+

Acquista Samsung Galaxy S24 Ultra