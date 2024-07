Nonostante manchino pochi giorni alla presentazione ufficiale degli ultimi smartphone pieghevoli di Samsung, buona parte degli appassionati del settore guarda già con curiosità ai futuri flagship della serie Galaxy S25, anche se diversi mesi ci separano dalla loro ufficializzazione.

Dalle informazioni sulla CPU, alla possibile implementazione dell’intelligenza artificiale per migliorare l’autonomia, fino ai quantitativi di RAM e dimensioni del display della versione Ultra, abbiamo già avuto modo di vedere diverse indiscrezioni sui futuri smartphone.

Anche oggi dunque vediamo insieme una nuova informazione, non parleremo di specifiche tecniche o di qualche componente in particolare, ma daremo uno sguardo all’intera gamma, o meglio ai due modelli della serie che potrebbero realmente vedere la luce; stando alle ultime informazioni condivise in rete infatti, sembra che Samsung abbia deciso di abbandonare la variante Plus per la prossima famiglia di flagship della serie Galaxy S.

Samsung Galaxy S25 Plus potrebbe non vedere mai la luce

Da qualche anno ormai siamo abituati alla presentazione di tre smartphone di punta per quel che concerne la famiglia di dispositivi Galaxy S, la variante normale, quella Plus e quella Ultra, tant’è che ormai diamo per scontato che questa sia la strategia del brand per cercare di accontentare un po’ tutti i gusti e coprire diverse fasce di mercato (seppur simili).

Tuttavia i tempi cambiano e con essi anche le strategie dei vari produttori, con l’attuale gamma Galaxy S24 sembra che il colosso coreano non sia soddisfatto delle vendite del modello Plus, che non sarebbe riuscito a tener fede alle aspettative del brand.

I motivi alla base delle “scarse” performance di vendita del modello in questione possono essere diversi, ma volendo semplificare il tutto può essere riconducibile alle risicate differenze rispetto al modello base: ormai le uniche discrepanze si trovano nella capacità della batteria, nella risoluzione e dimensione del display, considerando infatti che i modelli base e Plus dell’attuale serie condividono anche le specifiche del comparto fotografico.

Ad ogni modo, i colleghi di androidheadlines hanno individuato la mancanza del modello Galaxy S25 Plus nel database IMEI, Galaxy S25 è disponibile con il numero modello SM-S931B/DS, mentre la variante Ultra appare con i numeri modello SM-S938B, SM-S938U, SM-S938N e SM-S9380, dove “B” sta per Global, “U” per USA e “N” per South Korea.

Nessuna traccia dunque di un Samsung Galaxy S25 Plus, per quanto possa sembrare strano, il colosso coreano ha già cambiato strategia da questo punto di vista nel corso degli anni, il tridente a cui siamo abituati esiste dal 2021, in precedenza l’azienda era solita commercializzare quattro dispositivi, ovvero due per la serie Galaxy S (base e Plus) e due per la compianta serie Note.

Se diamo per assodato che alla base di questa scelta ci siano le scarse performance di vendita di Galaxy S24 Plus, appare evidente come nei piani di Samsung ci sia la volontà di spingere gli utenti all’acquisto della versione Ultra con la prossima famiglia Galaxy S25.

Il colosso coreano potrebbe dunque aver scelto di percorrere una strada simile a quella vociferata per quanto riguarda i tablet della serie Galaxy Tab S10, anche se in quel caso pare che sia il modello base ad essere stato accantonato dall’azienda; ad ogni modo mancano ancora diversi mesi prima del debutto dei prossimi Galaxy S25, non mancherà occasione di reperire ulteriori informazioni al riguardo.